Solidaridad
La Diputación de Badajoz organiza una nueva jornada de donación de sangre para este miércoles
Se desarrollará en la sala Felipe Trigo, del Palacio Provincial, ubicado en la calle Obispo Juan de Ribera, 6, planta baja, en horario de 10.00 a 13.30 horas
La Diputación de Badajoz ha organizado una jornada solidaria de donación de sangre para este miércoles 3 de junio. Se desarrollará en la sala Felipe Trigo, del Palacio Provincial, ubicado en la calle Obispo Juan de Ribera, 6, planta baja, en horario de 10.00 a 13.30 horas. Además, también habrá información sobre otro tipo de donaciones.
Entre las condiciones para poder donar sangre se encuentra tener entre 15 y 65 años, pesar al menos 50 kilos, no estar en ayunas y no haber ingerido exceso de grasas en las dos horas previas. Hay que estar en buen estado de salud y no padecer o haber tenido prácticas de riesgo de padecer enfermedades incompatibles con la donación. Según indica la diputación provincial, los hombres pueden donar sangre cuatro veces al año y las mujeres tres, y entre cada donación deben pasar un mínimo de 2 meses.
Esta acción, en la que también participarán la Asociación Extremeña de Trasplantados, ASEXTRAS, y la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, ADMO, forma parte de uno de los proyectos del II Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa de la Diputación de Badajoz.
Las personas que quieran donar en la Diputación deben inscribirse en este enlace, que también se abrirá escaneando el QR del cartel.
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