La Diputación de Badajoz organiza una nueva jornada de donación de sangre para este miércoles

La Diputación de Badajoz ha organizado una jornada solidaria de donación de sangre para este miércoles 3 de junio. Se desarrollará en la sala Felipe Trigo, del Palacio Provincial, ubicado en la calle Obispo Juan de Ribera, 6, planta baja, en horario de 10.00 a 13.30 horas. Además, también habrá información sobre otro tipo de donaciones.

Entre las condiciones para poder donar sangre se encuentra tener entre 15 y 65 años, pesar al menos 50 kilos, no estar en ayunas y no haber ingerido exceso de grasas en las dos horas previas. Hay que estar en buen estado de salud y no padecer o haber tenido prácticas de riesgo de padecer enfermedades incompatibles con la donación. Según indica la diputación provincial, los hombres pueden donar sangre cuatro veces al año y las mujeres tres, y entre cada donación deben pasar un mínimo de 2 meses.

Esta acción, en la que también participarán la Asociación Extremeña de Trasplantados, ASEXTRAS, y la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, ADMO, forma parte de uno de los proyectos del II Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa de la Diputación de Badajoz.

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Las personas que quieran donar en la Diputación deben inscribirse en este enlace, que también se abrirá escaneando el QR del cartel.