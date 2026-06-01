La diputación inicia obras de mejora en los locales de la antigua Maternidad en Badajoz

La Diputación de Badajoz ha iniciado las obras de adecuación y mejora de los locales situados en la planta baja del edificio de la antigua Maternidad, en Badajoz, con una inversión de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Estos espacios están cedidos a distintas asociaciones de carácter social y presentaban un «notable estado de humedades y deterioro». Con estas obras se pretende mejorar las condiciones de uso de los locales y garantizar espacios «más seguros, accesibles y confortables» para las entidades que desarrollan allí su labor. Así, las obras permitirán renovar de manera integral varios espacios utilizados actualmente por las asociaciones Farmamundi, Mideba y Fedesaex, además de otras dependencias de servicio.

Los trabajos incluyen la reparación de paredes afectadas por humedades, la sustitución de suelos, la instalación de falsos techos, la mejora del aislamiento y la renovación completa de las instalaciones eléctricas, de fontanería y climatización. También se adaptarán los espacios a la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad.

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Además, se intervendrá en los baños, se instalará nueva carpintería de madera, se renovará la pintura interior y se incorporarán nuevos elementos de accesibilidad y mobiliario sanitario.