Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matías de PaulaRobo Virgen Los RemediosPlan MovemImputación Zapatero
instagram

Con 100.000 euros

La diputación inicia obras de mejora en los locales de la antigua Maternidad en Badajoz

Están cedidos a distintas asociaciones de carácter social y presentaban un «notable estado de humedades y deterioro»

Uno de los accesos del inmueble de la antigua Maternidad.

Uno de los accesos del inmueble de la antigua Maternidad. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Diputación de Badajoz ha iniciado las obras de adecuación y mejora de los locales situados en la planta baja del edificio de la antigua Maternidad, en Badajoz, con una inversión de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Estos espacios están cedidos a distintas asociaciones de carácter social y presentaban un «notable estado de humedades y deterioro». Con estas obras se pretende mejorar las condiciones de uso de los locales y garantizar espacios «más seguros, accesibles y confortables» para las entidades que desarrollan allí su labor. Así, las obras permitirán renovar de manera integral varios espacios utilizados actualmente por las asociaciones Farmamundi, Mideba y Fedesaex, además de otras dependencias de servicio.

Los trabajos incluyen la reparación de paredes afectadas por humedades, la sustitución de suelos, la instalación de falsos techos, la mejora del aislamiento y la renovación completa de las instalaciones eléctricas, de fontanería y climatización. También se adaptarán los espacios a la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad.

Noticias relacionadas

Además, se intervendrá en los baños, se instalará nueva carpintería de madera, se renovará la pintura interior y se incorporarán nuevos elementos de accesibilidad y mobiliario sanitario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents