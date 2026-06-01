El emeritense Antonio Falcón gana el Certamen Regional de Gastronomía en Badajoz: "Me respalda mi técnica"

Tres cocineros, un mismo objetivo y una sola plaza para llevar la cocina extremeña ante toda España. El Fuerte de San Cristóbal ha sido escenario hoy del Certamen Regional de Gastronomía 2026, una competición en la que los participantes han buscado el pase al Campeonato Nacional de Gastronomía, que se celebrará por primera vez en Badajoz dentro de la III Feria Espiga. El triunfo ha recaído en Antonio Falcón, del restaurante Agallas de Mérida, que suma así una nueva victoria en una cita que conoce bien: ha ganado en todas las ediciones en las que ha participado. Su apuesta se apoya en la técnica, la tradición y la vanguardia como fórmula para diferenciarse del resto.

El concurso reúne creatividad y defensa del producto extremeño en un enclave patrimonial. La convocatoria, organizada por la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz, Saborea Badajoz, busca poner en valor la cocina profesional de la región y su capacidad para reinterpretar ingredientes vinculados al territorio.

Clasificados

El segundo clasificado procede de Castuera: Kiko Sayago, que dirige el restaurante Escamas en Mérida y que ya ganó el año pasado, quedando además segundo en el Campeonato de España. Su cocina combina tradición y actualidad, con elaboraciones en las que incorpora recursos como la trufa y la manzana osmotizada.

Kiko Sayago, del restaurante Escamas en Mérida, consigue el segundo puesto en el certamen. / Jota Granado

Por su parte, Rocío Maya, natural de Fuentes de León y cocinera de La Taberna de Noa, ha logrado el tercer premio en su primera participación en el certamen. "Estamos siempre a la sombra; habría que dar un poco de visibilidad a las mujeres", afirma la cocinera, que decidió presentarse porque, según señala, "nunca vienen mujeres a este certamen".

Su propuesta parte de una base tradicional, con una sopa de tomate, una tartaleta de espárragos verdes y un bombón de panceta con yema curada de huevo de codorniz.

La tercera clasificada, Rocío Maya. / Jota Granado

Jabalí, lengua, morro y tenca

El certamen obliga a trabajar con ingredientes de fuerte identidad regional, como el jabalí, la lengua, el morro y la tenca. Son productos que exigen oficio y precisión, tanto por su complejidad técnica como por la necesidad de respetar su sabor.

El presidente de la asociación, Manuel Corbacho, destaca que el jurado valora especialmente "el trato al producto". Según explica, la elección de ingredientes busca dar protagonismo a materias primas que no siempre reciben el reconocimiento que merecen. "Les hemos dado jabalí, que es complicado de cocinar, y luego un pescado muy típico de Extremadura que es la tenca, que es difícil de trabajar y tiene mucha espina", señala.

Además del sabor, el jurado tiene en cuenta la presentación, la temperatura y el servicio de los platos. Cada cocinero ha elaborado seis propuestas de carne y seis de pescado para los miembros del jurado, además de una presentación destinada a la mesa de exposición.

Campeonato de España

El ganador, Antonio Falcón, representará a Extremadura en el Campeonato Nacional de Gastronomía, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre en la capital pacense. Corbacho subraya la importancia de competir en casa: "Defender e intentar ganar el Campeonato de España aquí ya es algo más importante", afirma.

El responsable de la asociación recuerda que será la primera vez que Badajoz acoja un campeonato nacional de cocina y repostería. Para la ciudad, la cita supone una oportunidad para reforzar su papel como escaparate culinario y turístico.

Noticias relacionadas

Lo tres finalistas elaboran sus platos durante el concurso celebrado en Badajoz. / Jota Granado

El Fuerte de San Cristóbal ha sumado así patrimonio, cocina y territorio en una jornada para reivindicar el talento de los profesionales extremeños y la fuerza de una despensa capaz de competir al máximo nivel.