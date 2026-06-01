Para todos los públicos
La magia del ballet clásico 'Coppélia' se estrena hoy en Badajoz
La Escuela Oficial de Danza María Montero de Espinosa presenta esta obra clásica de humor, fantasía y emoción en el teatro López de Ayala
La Escuela Oficial de Danza María Montero de Espinosa lleva hoy al escenario del Teatro López de Ayala de Badajoz el ballet ‘Coppélia’, una de las obras más queridas y divertidas del repertorio clásico. La representación tendrá lugar a las 19.00 horas, con entradas disponibles desde 15 euros.
Bajo el título ‘Coppélia, un ballet para soñar en familia’, el espectáculo invita al público a disfrutar de una historia llena de humor, fantasía, emoción y danza clásica. La obra transporta a los espectadores a un pintoresco pueblo donde Swanilda descubre el misterioso taller del inventor Coppélius y a una muñeca tan perfecta que parece cobrar vida.
Un espectáculo familiar
Con una puesta en escena llena de color, malentendidos y aventuras, ‘Coppélia’ celebra el amor, la imaginación y la alegría de la danza. Se trata de una propuesta ideal para todos los públicos, pensada para que pequeños y mayores se acerquen a la belleza del ballet clásico a través de una historia que sigue conquistando corazones generación tras generación.
Desde el Teatro López de Ayala se informa de que la apertura de puertas se realizará media hora antes del espectáculo y se ruega a los espectadores acudir con suficiente antelación. Asimismo, la organización recuerda que los niños menores de 3 años no pagarán entrada y podrán acceder a la sala sin coste alguno siempre y cuando no ocupen una butaca y compartan asiento con un adulto a su cargo.
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