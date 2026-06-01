Accidente de tráfico
Una menor de 14 años sufre un atropello en la avenida del Perú de Badajoz
Ha ocurrido en el paso de peatones junto a las pistas deportivas de La Paz, donde ha habido más percances
Una niña de 14 años ha sido atropellada este lunes en el paso de peatones que cruza la avenida del Perú en Badajoz a la altura de las pistas deportivas de La Paz. En este cruce ha habido más atropellos y el ayuntamiento incluso anunció que instalaría un semáforo.
El accidente de este lunes ha ocurrido a las 8.30 horas. Según informa la Policía Local de Badajoz, un vehículo ha atropellado a la mejor por un posible deslumbramiento del conductor por el sol. En la prueba de alcoholemia, ha dado 0,0 de como resultado. Es cierto que a esa hora el sol está de frente y resta visibilidad a quienes se dirigen en dirección centro ciudad.
La menor atropellada sufre policontisuiones que en principio no revisten gravedad, a falta de reconocimiento. Ha sido trasladada a un centro hospitalario.
El accidente se encuentra bajo investigación de la Policía Judicial de Tráfico.
Un paso de cebra visible
En este paso de cebra se han producido más atropellos, a pesar de que el ayuntamiento ha implementado medidas para dotarlo de mayor visibilidad y seguridad. El paso de peatones junto a las pistas deportivas cuenta con vallas de protección en las aceras, hay señales verticales que alertan de su presencia y el pintado horizontal es asimétrico, para que el peatón lo atraviese a mayor distancia de los vehículos. Además, se instaló un sistema de iluminación para hacerlo más visible por las noches.
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