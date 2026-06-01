Óscar Fernández Calle promete "coger el toro por los cuernos" en el Marcelo Nessi de Badajoz tras las agresiones al personal

Tras las últimas agresiones en el Marcelo Nessi, que llevaron al hospital a cinco trabajadores en el mes de febrero y a otro más a primeros de mayo, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha visitado el centro de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz para trasladar su apoyo al personal y estudiar nuevas medidas de seguridad.

Calle ha asegurado que el Gobierno extremeño no ha querido "mirar para otro lado" y que ha acudido al centro para escuchar "de primera mano" las necesidades de los equipos técnicos, educadores, sanitarios y personal de seguridad. El consejero ha subrayado que las agresiones registradas los últimos meses han sido "absolutamente inaceptables".

El vicepresidente ha defendido que el centro Marcelo Nessi de Badajoz debe ser un espacio seguro tanto para los menores internos como para quienes trabajan cada día en sus instalaciones. "Tenemos que poner todas las medidas que podamos encima de la mesa", ha afirmado antes de reunirse con los profesionales del centro.

Según ha explicado, la Junta ya ha contado con un dossier de reivindicaciones, pero ha querido contrastarlas directamente con los trabajadores. Calle ha insistido en que han sido ellos quienes mejor han conocido la realidad diaria del centro y quienes han podido señalar qué medidas han resultado más urgentes.

El consejero ha abierto la puerta a estudiar cambios en la RPT y a reforzar las medidas de seguridad del Marcelo Nessi. También ha remarcado que cualquier decisión que dependa del Ejecutivo autonómico se ha previsto aplicar con rapidez. "Aquí no podemos esperar", ha señalado.

Más conflictos, pero también avances

Calle ha reconocido que el perfil de los menores internos ha cambiado en los últimos años. Ha indicado que buena parte de los usuarios tienen entre 14 y 15 años y que las infracciones han incluido violencia intrafamiliar, agresiones sexuales y delitos más graves, con casos de homicidio y asesinato con sentencia firme.

Aun así, el vicepresidente ha querido poner en valor el trabajo de los profesionales. Según ha explicado, los expedientes disciplinarios han bajado prácticamente en dos tercios respecto al año pasado y las medidas coercitivas se han reducido casi a la mitad.

El responsable autonómico también ha destacado los avances en reinserción. Ha señalado que ocho menores han cursado la ESO, que otros han seguido Formación Profesional y que incluso alguno ha estudiado un grado en la Universidad de Extremadura. Por eso, ha defendido que el centro no debe ser noticia solo por los incidentes, sino también por los resultados que han conseguido sus equipos.

"El nuevo centro aún tardará"

Durante la visita también ha salido a la conversación el futuro nuevo Marcelo Nessi, previsto en una parcela cercana a las actuales dependencias de la carretera de Campomayor. Calle ha reconocido que las nuevas instalaciones serán "mucho mejores" y estarán más adaptadas a la realidad actual de usuarios y profesionales, aunque ha admitido que todavía quedan trámites y tiempos por delante. "El futuro centro tardará", ha apuntado.

El proyecto se ha diseñado en dos fases. La primera incluye la zona residencial y administrativa, con un edificio formado por cinco bloques conectados entre sí. La segunda contempla pistas deportivas, zonas verdes y el equipamiento necesario para la puesta en marcha del centro.

El futuro complejo ha sido planteado con capacidad para 35 internos, con 20 plazas de uso general y otras 15 de tratamiento terapéutico. También cuenta en el diseño con aulas escolares y de formación, biblioteca, gimnasio y un huerto.

El vicepresidente, acompañado por responsables del Centro Marcelo Nessi. / Jota Granado

Mientras el nuevo edificio sigue pendiente, Calle subraya que la Junta trabaja con la infraestructura actual y que busca cubrir las necesidades inmediatas. "Vamos a intentar paliar todas esas necesidades", ha concluido.