Profesionales de la cocina miden hoy su talento culinario en Badajoz

Ya está todo preparado. El Fuerte de San Cristóbal será hoy escenario del Certamen Regional de Gastronomía 2026, una cita que volverá a situar a la ciudad de Badajoz como punto de encuentro para la cocina profesional y el producto extremeño.

El enclave elegido aporta además un valor añadido al desarrollo de la jornada, al unir la actividad gastronómica con uno de los espacios patrimoniales más reconocibles de la capital pacense. De esta forma, el certamen combinará cocina, identidad local y patrimonio en una convocatoria orientada a poner en valor el talento culinario de la región.

Escaparate gastronómico

La iniciativa está organizada por la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz, Saborea Badajoz y FACYRE, entidades que impulsan esta convocatoria con el objetivo de reunir a profesionales de la cocina en una jornada centrada en la técnica, la creatividad y la defensa del producto extremeño.

El certamen se plantea como un espacio de competición, pero también como un escaparate para la gastronomía regional. Los participantes tendrán la oportunidad de mostrar su capacidad de interpretación culinaria a partir de materias primas vinculadas al territorio, reforzando así la conexión entre cocina profesional, tradición gastronómica e innovación.

Uno de los principales objetivos de esta edición será seleccionar a la persona que representará a Extremadura en el Campeonato Nacional de Gastronomía, previsto en Badajoz dentro de la III Feria Espiga.

El producto, extremeño

Durante la jornada, los equipos elaborarán diferentes propuestas gastronómicas tomando como referencia productos principales como el jabalí, la lengua, el morro y la tenca. Estos ingredientes serán el punto de partida para desarrollar platos que reflejen la diversidad, la personalidad y las posibilidades culinarias de la despensa extremeña.

Con la celebración de esta nueva edición, la capital pacense refuerza su papel como escenario de referencia para la gastronomía extremeña. La cita en el Fuerte de San Cristóbal permitirá, además, proyectar una imagen de la gastronomía como elemento dinamizador, capaz de conectar el patrimonio de la ciudad con la creatividad culinaria y con la riqueza de los productos de Extremadura.

De este modo, el Certamen Regional de Gastronomía 2026 se presenta como una jornada dedicada al talento, la técnica y la identidad gastronómica regional.

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La cita se celebra entre las 8.00 y las 14.00 horas y la entrada es libre.