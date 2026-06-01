El PSOE de Badajoz pide impulso a proyectos de viviendas en las pedanías

El grupo Socialista critica que el Ayuntamiento de Badajoz no impulse los proyectos de viviendas anunciados para las pedanías pacenses, como sucede en Valdebótoa, donde se anunció un desarrollo de más de 80 casas.

Los socialistas han criticado en una nota que el equipo de gobierno local "juegue con las expectativas" de los vecinos de los poblados "con anuncios sobre viviendas que cambian constantemente y que además nunca se materializan".

La concejala socialista Sara Durán cita ejemplos como Valdebótoa, donde en febrero de 2020 se anunció la construcción de 86 viviendas, dos años y medio después "se pidió ayuda a la Junta de Extremadura" para que la cifra aumentara hasta el centenar, y en mayo pasado se anunció finalmente que se iniciará una primera fase con 22 casas.

Las "contradicciones" no obstante "no se limitan a Valdebótoa", ha dicho, pues en el caso de Gévora se anunciaron siete viviendas en 2021 que ahora se prevé sean seis, y respecto a Sagrajas se trasladó en julio de 2025 que se construirían 12 inmuebles cuya promoción aún no ha empezado.

En el caso de Alvarado se anunciaron a su vez siete viviendas, mientras que en Alcazaba, Balboa, Novelda o Villafranco "no existe información suficiente sobre nuevas promociones" pese a las reiteradas peticiones de proyectos solicitadas por el PSOE.

Durán ha lamentado "la espera durante años de muchas personas jóvenes" de los poblados, que quieren quedarse en el lugar donde nacieron, pero que ven "cómo los anuncios no se hacen realidad".

En este marco "la falta de vivienda es una de las principales preocupaciones en los poblados, especialmente entre la población joven", pues "muchos vecinos se ven obligados a marcharse al no encontrar una casa" donde poder residir.