Secretario general de Diputación de Badajoz sobre el cambio del puesto de David Sánchez: "El procedimiento fue intachable"

La segunda parte de la jornada del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha comenzado pasadas las 17.00 horas. En esta primera sesión de pruebas testificales estaban citadas 15 personas por distintos motivos: funcionarios de la institución provincial, directores de los conservatorios o empresarios a los que Sánchez preguntó por una casa que tenía en alquiler el día antes de la entrevista de trabajo.

Los testimonios en horario de mañana se han extendido durante seis horas y, pese a que estaban citadas nueve personas, solo han podido declarar cinco de ellos. Los cuatro restantes han vuelto a la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz.

"El procedimiento fue intachable"

El primero en pasar ante el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio Polo ha sido el actual secretario general de la Diputación de Badajoz, Enrique Pedrero. Este funcionario ha respondido a todas las preguntas de las distintas acusaciones populares, de los abogados de las defensas y de la fiscal, Begoña Martín.

Este profesional ha explicado durante los más de 40 minutos que ha durado su declaración cómo se realizó la modificación de la nomenclatura del puesto de David Sánchez. "El procedimiento fue intachable", ha definido Pedrero. Así, ha aseverado que el puesto que desempeñaba el hermano del presidente fue evolucionando con el paso del tiempo.

El cambio del puesto: "Desarrollo de un contrato"

Ha explicado que los funcionarios van evolucionando en su puesto y que responden al "desarrollo de un contrato", avalando lo oportuno de la modificación de la plaza de Sánchez Pérez-Castejón.

Pedrero ha aseverado que los trámites que se dieron para la modificación de la nomenclatura del puesto de Sánchez se desarrollaron como en cualquiera de actos administrativos similares en la institución provincial.

"El rumor no existía en Recursos Humanos"

El siguiente en pasar por la sala ha sido José Ramón Suárez, quien durante 25 años fue jefe del servicio de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz. Este funcionario jubilado ha explicado tras la pregunta de los letrados de las acusaciones y de las defensas que se elaboró un informe justificando el procedimiento de la contratación del hermano del presidente del Gobierno tras una rueda de prensa que dio el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén.

En este sentido, Suárez ha señalado que se recabó "la información para la jefa de sección o para la Asamblea de Extremadura" tras la rueda de prensa del dirigente de Podemos.

Aunque algunos de los directores de los conservatorios de Badajoz han aseverado en la mañana de este lunes que había rumores sobre la llegada de David Sánchez a la diputación, José Ramón Suárez ha asegurado que esto "no existía en Recursos Humanos".

Y ha aseverado que "si hubiera trabajado por los rumores no hubiera durado ni 10 minutos en el puesto", de jefe de Recursos Humanos dejando claro que "si hubiera escuchado algo", hubiera actuado "como el que oye llover".

Menos sueldo que los jefes de servicio

El exjefe de Recursos Humanos ha asegurado a preguntas de Emilio Cortés, abogado defensor de David Sánchez, que las retribuciones de este último llamaron su atención.

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"El sueldo era inferior al de los jefes de servicio y mucho menos que los jefes de área", ha dicho. Al mismo tiempo que ha confirmado lo que ha dicho Pedrero en cuanto a la incorporación de funciones al coordinador de conservatorio y con estas nuevas responsabilidades llegó el cambio del puesto y pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.