Profesionales de la UCI de Badajoz vuelven a salir a calle y exigen más personal: "Vemos que no somos suficientes"

Los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Badajoz han vuelto a concentrarse para reclamar un aumento del personal y denunciar que las medidas adoptadas hasta el momento no han resuelto los problemas de falta de efectivos que, aseguran, afectan al funcionamiento diario de la planta.

La principal preocupación de los trabajadores es poder garantizar una atención adecuada a pacientes que requieren cuidados altamente especializados. Así lo explicó Mercedes Majado, enfermera de la UCI, quien insistió en que el objetivo de los profesionales es ofrecer la mejor asistencia pese a las dificultades que les presenta el día a día. "Nosotros vamos a trabajar siempre por y para el paciente, pero lo que no podemos es trabajar en las condiciones que trabajamos muchas veces", ha señalado Majado.

Los trabajadores sostienen que la alta ocupación de la unidad se mantiene de forma habitual. Aunque oficialmente se contemplan 26 camas operativas, recuerdan que la UCI dispone de 30 puestos completamente equipados y que en determinadas ocasiones se utilizan mas allá de las plazas reconocidas oficialmente. Además, Majado explica que los pacientes ingresados en la unidad requieren técnicas y tratamientos muy específicos y, en muchos casos, una atención continuada a pie de cama. "Es un paciente muy complejo y necesita un cuidado íntegro de todas sus funciones vitales", ha indicado Majado.

La enfermera recordó que durante una etapa anterior lograron la incorporación de un enfermero más en el turno de noche tras presentar datos y estadísticas sobre la carga asistencial. Sin embargo, consideran que la situación actual vuelve a evidenciar la necesidad de aumentar la plantilla. "Vemos que no somos suficientes. Si queremos tratar al paciente de forma integral y que no se nos escape nada, necesitamos más personal para poder llegar a todo", replica Majado.

Esta situación también afecta al colectivo de auxiliares de enfermería. Miguel Ángel Muesas explicó que una de las principales reivindicaciones pasa por incorporar un cuarto auxiliar durante el turno de noche. Actualmente, según ha explicado, durante las mañanas y las tardes trabajan cuatro auxiliares, mientras que durante la noche suelen ser tres. "Hacemos las mismas funciones que por la mañana o por la tarde. Hay que atender ingresos, cambiar posturas, administrar medicación o ayudar en determinados procedimientos", asegura Muesas. Además, ha señalado que "en algunas ocasiones uno de los auxiliares debe abandonar temporalmente la unidad para colaborar en la colocación de vías centrales", reduciendo aún mas el personal.

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Los profesionales aseguran que ya trasladaron estas demandas a la dirección médica y a la de enfermería en una reunión celebrada el pasado mes de noviembre, aunque afirman que no obtuvieron una respuesta satisfactoria. Por ello, han retomado las movilizaciones y continúan recopilando datos sobre ocupación y carga de trabajo para respaldar sus reclamaciones. De cara al verano, los trabajadores muestran también su preocupación por la llegada de personal nuevo para cubrir vacaciones. Aunque la plantilla no suele reducirse durante estos meses, Majado afirma trabajar "con una doble presión" al tener que estar pendiente tanto de sus pacientes como de los compañeros nuevos. Por último, Majado asegura que su principal objetivo es poder atender "al paciente que está en la cama" de la mejor manera.