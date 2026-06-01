Último repaso a la PAU en Badajoz: "Cuando te pones a estudiar no es para tanto"

Este dos de junio, miles de estudiantes pacenses se enfrentarán a la Prueba de Acceso a la Universidad -PAU-, la antigua selectividad. Desde este martes, los alumnos de segundo de bachillerato comenzarán una ronda de exámenes que durará tres días y tendrán como sedes la Escuela de Industriales y la Facultad de Empresariales. Las horas previas se viven con una mezcla de nervios, tensión y repaso de esquemas de quienes se juegan el acceso académico que determinará su vida.

En las bibliotecas de Badajoz, los estudiantes apuran los últimos minutos para que no se les escape ningún detalle de cara a los exámenes. Alejandro Ávila, del IES Bioclimático, representa al estudiante metódico. Asegura que estudia "cuatro horas por la mañana y tres por la tarde" y que las peores asignaturas son "lengua e historia por el volumen del temario", aunque lo compensa "con las materias que ponderan como matemáticas o tecnología". Alejandro busca plaza en ingeniería electrónica, una de las ramas más demandas.

Y es que, esa misma meta de ingeniería la comparten Juan Francisco Fonseca y Juan Díaz -del colegio Salesianos-, quienes confiesan que la preparación ha sido más asequible de lo que se temían al principio: "Cuando te pones a estudiar te das cuenta que no es para tanto". Respecto a la estructura de los exámenes y su modificación tras el 'modelo Covid', los estudiantes dicen estar satisfechos con las opciones: "Vemos muy bien poder elegir. Si no te sabes uno, tienes otra opción".

El factor psicológico juega un papel crucial en el desempeño de los estudiantes. Lucía Peña, también de los Salesianos y aspirante a estudiar psicología, admite haber sufrido estrés durante el fin de semana: "Sientes que está muy cerca y te agobias, pero no es tanto". En cuanto a su visión del modelo actual, asegura que "ayuda mucho en material como biología, que tiene 20 temas, porque permite descartar y no memorizar todo".

En el extremo opuesto de la presión se encuentra Pilar Merino, del IES Reino Aftasí. Su 'plan A' es realizar un Grado Superior de Diseño Gráfico en Mérida o Andalucía, pero se presenta a la PAU como una red de seguridad por si decide optar por magisterio. Al no depender de una nota de corte elevada -como es el caso de las ingenierías o psicología-, afronta esta cita con total tranquilidad.

Estudiantes a las puertas de la Biblioteca Pública del Estado 'Bartolomé J. Gallardo'. / M. C. M.

El aula como filtro

Desde la perspectiva docente, las sensaciones son positivas. Nicolás Roldán, jefe de estudios del IES Rodríguez Moñino de Badajoz, y Juan Luis González, profesor de segundo de bachillerato en el mismo centro, coinciden en que los alumnos llegan, por lo general, bien preparados: "Segundo es un curso muy intenso, de preparación, de mucho ensayo. Intentamos que los exámenes que hacemos sean lo más parecido posible a lo que verán en la PAU", asegura González. Por su parte, Roldán recuerda que el propio sistema es un filtro: "El que no va bien preparado no llega a la PAU o la suspende".

Aunque en los últimos años ha bajado un poco el total de aprobados -94,9% en la convocatoria ordinaria de 2025-, los docentes aseguran que, ahora, la batalla no es aprobar, sino alcanzar la nota de corte deseada, especialmente en la rama biosanitaria, la más demandada. En el IES Rodrigo Moñino, la proporción de este curso se inclina hacia las ciencias con un 60% del total de matriculados mientras que, la rama de humanidades y sociales tiene el 40% restante.

El reto de la IA

El avance tecnológico también ha transformado la forma de enseñar y evaluar. Los docentes admiten que herramientas como la inteligencia artificial han obligado a cambiar el "chip" a la hora de enseñar. "Ya no tiene sentido mandar trabajos para casa. Ahora, fomentamos el trabajo y la exposición en el aula, que veamos que lo hacen ellos", explica Roldán. Señalan que las clásicas chuletas de papel han pasado a la historia, siendo sustituidas por relojes inteligentes o dispositivos ocultos: "Nos cuesta ver sus artimañas pero, en el examen, no tienen acceso a la tecnología y ahí es donde deben demostrar sus destrezas", concluye González. En este tema, aseguran no haber recibido instrucciones desde la Consejería de Educación, por lo que no está previsto el uso de posibles detectores tecnológicos.

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