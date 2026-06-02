Luis María Carrero, amigo de David Sánchez y uno de los acusados, se convierte en protagonista de la tercera sesión del juicio

La contratación y posterior actividad de Luis María Carrero como Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas dentro del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz ha ocupado parte relevante de la tercera sesión del juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz a través de varios testimonios de funcionarios vinculados a la estructura cultural y administrativa de la institución provincial.

Las declaraciones giraron alrededor del proceso de provisión del puesto, el desarrollo de sus funciones y la continuidad posterior de la plaza.

"10 minutos" de exposición

Una de las comparecencias más significativas fue la de Inmaculada Cordón, técnico jurídico de la Diputación y propuesta como testigo por la defensa de Carrero, quien explicó cómo se desarrolló el procedimiento mediante el cual accedió a un puesto de jefe de sección. Según relató, se trató de una provisión en comisión de servicios en la que se fijó una entrevista ante un comité seleccionador formado por tres personas: el director del Área de Cultura, un jefe de servicio y ella misma.

Cordón señaló que Carrero presentó una memoria y defendió su propuesta en una exposición breve. "Le dimos 10 minutos que en todos los procesos se dan, expuso la memoria y al final se le hicieron un par de preguntas", afirmó. La técnico sostuvo además que el aspirante "cumplía los requisitos" exigidos en la convocatoria y explicó que el proceso fue difundido a través del portal interno del empleado, no del Boletín Oficial de la Provincia, al tratarse de una comisión de servicios cuya tramitación suele ser más ágil.

Un único aspirante

La jurista indicó igualmente que no le resultó extraño que únicamente concurriera un aspirante. "No se presenta tanta gente a los puestos de estructura como este", declaró, añadiendo que tampoco le sorprendió un plazo breve de presentación de solicitudes porque, según dijo, "es habitual" en este tipo de procedimientos.

En la misma línea se expresó José María Sánchez Sánchez, jefe del servicio de bibliotecas y miembro de la comisión de selección. El funcionario sostuvo que no participó en la elaboración de las bases y que el tribunal se limitó a estudiar la memoria presentada, escuchar la exposición y levantar el acta correspondiente. "No me parece raro que solo se presentara una persona; hay puestos que solo se presenta una", manifestó.

Preguntado sobre la actividad desarrollada por Carrero, Sánchez aseguró que trabajó en programas transfronterizos, festivales y proyectos culturales relacionados con flamenco, fado o iniciativas internacionales. "Lo hacía real y efectivamente", respondió al ser interrogado sobre el desempeño de sus funciones, añadiendo que colaboró con iniciativas ligadas a Ópera Joven y al convenio con el Teatro Real.

La sucesora

La continuidad del puesto fue abordada por María Luisa del Viejo, actual jefa de sección de coordinación de centros y actividades transfronterizas y sustituta de Carrero. Del Viejo explicó que ocupa la misma plaza con carácter definitivo tras superar un concurso específico de méritos dirigido a funcionarios y precisó que se incorporó el pasado noviembre. La funcionaria relató que actualmente se siguen desarrollando actividades culturales y transfronterizas, aunque matizó que no continuó proyectos concretos iniciados por Carrero.

Otros funcionarios, como Alejandro Vázquez Rafael o Santiago Cuadrado, situaron la convocatoria dentro de la normalidad administrativa de la Diputación y señalaron que en el entorno interno era conocido que el puesto iba a salir a provisión.

En esta tarde las declaraciones continúan en este proceso. Se tiene previsto que sean otras cinco personas quienes testifiquen para que la sala juzgue si hay delitos en la contratación de David Sánchez, Luis María Carrero y en la modificación del puesto de trabajo del primero dentro de la Diputación de Badajoz.