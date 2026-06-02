Badajoz podrá disfrutar de atardeceres con música en directo desde la terraza de Fundación CB

La terraza de Fundación Caja Badajoz se convertirá este verano en un escenario musical con Live Sound(Set), un ciclo de conciertos que ofrecerá actuaciones cada jueves a la hora del atardecer. Esta iniciativa pionera tratará de consolidarse en el calendario de actividades de la ciudad con el objetivo de dinamizar la zona del casco antiguo, ampliar la oferta cultural durante estos meses y atraer nuevos públicos tanto a la fundación como a Badajoz.

El mes de julio las actuaciones darán comienzo a las 21.30 horas y en agosto a las 21.00 horas. El objetivo de estos horarios, según ha explicado el director de Fundación CB, Iván Manzano, es combinar la música en directo con la puesta de sol, "aprovechando las vistas panorámicas que ofrece la terraza de la fundación". La propuesta busca que el entorno se convierta en un elemento más de la experiencia

Programación

Entre los artistas participantes se podrán encontrar tanto cantantes conocidos a nivel nacional, como Xavibo que supera los 400.000 oyentes mensuales en plataformas digitales, como jóvenes talentos locales, provinciales y regionales "para tratar de darles un punto de difusión" como es el caso de Bambikina o de Selene Cidoncha. Con esta variedad de perfiles se busca también "atraer a todo tipo de públicos".

El cartel también incluye actuaciones destacadas como las de Nena Daconte el 9 de julio o Blanca Paloma (representante de España en Eurovisión 2023) el 6 de agosto. Ambas figuran entre los nombres con mayor proyección a nivel nacional dentro de la programación.

Las entradas de todos los conciertos serán totalmente gratuitas, pero el aforo de los mismos será limitado con un total de 100 plazas que se adjudicarán por orden de llegada "para ofrecer un ambiente de intimidad".

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Esta programación musical es un adelanto de todas las actividades que se esperan realizar desde la entidad provincial.