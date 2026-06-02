El cambio de denominación de la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz no afectó a la incompatibilidad

El cambio de denominación del puesto de David Sánchez de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas no afectó a la condición de la incompatibilidad, aunque en la ficha de la modificación no apareciera.

Así lo ha asegurado este martes por la tarde Cristina Correa Cruz, técnico del gabinete jurídico de la diputación, que ha declarado como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Badajoz por el presunto enchufe del hermano del presidente del Gobierno y de su amigo Luis Carrero en la institución provincial. Uno de las cuestiones que tiene que dirimir el tribunal, además de si se crearon las plazas a medida para ambos, es si la de David Sánchez se modificó para satisfacer sus preferencias laborales.

A este respecto, Correa ha asegurado, frente al testimonio de otros funcionarios que hablaban de una plaza de nueva creación, que el puesto de David Sánchez solo se cambió de nombre y que mantuvo el sueldo y también la incompatibilidad, porque aunque no figurara en la ficha de la RPT, en el caso de los cargos de alta dirección leyes de rango superior establecen la dedicación exclusiva.

"La incompatibilidad era irrelevante estuviera puesta o no", ha señalado.

Correa que sucedió en el puesto a Juana Cintas, una de las investigadas en esta causa, y que fue la encargada de hacer el informe sobre el procedimiento de modificación del puesto de David Sánchez que requirió la jueza Beatriz Biedma durante la instrucción, ha explicado que el expediente "no adolece de ningún vicio" y que el modelo de ficha que se utilizó es el "normalizado" y el que se usó para los cambios de nomenclatura de puestos en otras dos áreas de la diputación en la misma RPT de 2023.

Mismas funciones

En este sentido, aclaró que, aunque no aparecían las funciones del cargo, "era obvio deducir que se mantenían las mismas".

Correa ha señalado que la modificación del puesto de Sánchez partió del Área de Cultura, a la que estaba adscrita.

En cuanto a Luis Carrero, ha afirmado que no lo conocía y ha negado que la plaza de jefe de sección de Centros y Coordinador de Actividades Transfronterizas fuera una "tapadera" para que el primero realizara el trabajo del hermano del presidente del Gobierno.

En la misma línea se ha pronunciado, el actual diputado de Recursos Humanos y vicepresidente tercero de la diputación, Ramón Días Farías, quien ha señalado que la plaza se creó a instancias del Área de Cultura por las necesidades de este servicio, con el visto bueno del delegado de la misma y del área de Presidencia, "de la que emanan todas las competencias", y que no se hizo porque Carrero -único candidato que concurrió- fuera recomendado por ser amigo de David Sánchez.

Asimismo, ha explicado que fue en comisión de servicio por la "urgencia" que había de cubrirla ante la necesidad de gestionar fondos europeos para proyectos, que era una de sus funciones, junto a la coordinación de las actividades culturales de los nueve centros dependientes de Cultura.

Otro correo

En cuanto al correo electrónico que David Sánchez envió a Luis Carrero - con el archifamoso hermanito- hablando de su próxima incorporación a este puesto el 30 de octubre de 2023, antes de que la plaza se convocara, Díaz Farias ha dicho desconocer cómo lo sabía. No obstante, ha señalado que la RPT se había aprobado en pleno el 19 de septiembre, la propuesta para la cobertura fue el 16 de octubre y que cuando se crea un puesto es "público" porque pasa antes por distintas comisiones.

Las acusaciones populares sostienen que esta es una prueba fundamental de que este puesto se creó para él y que sabía que iba a ser suyo antes de que se publicara.

En la sesión vespertina de este martes, también han testificado Francisco Galván, jefe de negociado de Coordinación de Aplicativos, Recursos Humanos y RPT, quien, a preguntas de las defensas, ha asegurado que no vio nada extraño en el procedimiento de modificación del puesto de David Sánchez, y que fue Julián Expósito, director del área de Presidencia, quien pidió que se quitara la incompatibilidad a ese puesto y a otros dos más de alta dirección.

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También han declarado María Jesús Bernáldez, jefa de Negociado y Control, que ha asegurado que "nunca" ha recibido quejas por el quehacer del hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial, y Inmaculada López, jefa de la Oficina de Atención de Alcaldes y Alcaldesas, dependiente de Presidencia, quien ha dicho que desconocía quien solicitó eliminar la incompatibilidad de David Sánchez ni de quién partió la idea de modificar la denominación de su cargo.