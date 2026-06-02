Adrián Chico: "Me hubiera gustado tener modelos homosexuales adultas, felices y con una vida normalizada"

Adrián Chico presenta esta semana en Badajoz de la mano de la Fundación CB su obra "Sobrevivir en un mundo gay", un libro que aborda las consecuencias psicológicas y sociales que todavía experimentan muchas personas homosexuales debido al rechazo, la discriminación y la falta de referentes durante su desarrollo personal. Durante una entrevista concedida a La Crónica de Badajoz, el autor explica que la idea del libro nació tras años de trabajo con pacientes y de observar como determinadas problemáticas se repetían de forma constante entre los hombres homosexuales que acudían a su consulta.

"No hubo un único momento, fueron muchos. Veía cada día como determinadas situaciones de rechazo, homofobia o incomprensión seguían generando ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Comprendí que muchas de esas dificultades no podían entenderse sin atender al contexto en el que las personas habían crecido" declara Chico. El autor también reconoce que existen experiencias personales que influyeron en la escritura de la obra. Entre ellas, recuerda el caso de un amigo que fue expulsado de su hogar con 18 años por su orientación sexual. A ello suma las situaciones de acoso que él mismo sufrió durante su infancia y adolescencia.

"Cuando empiezas a escuchar una y otra vez historias similares entiendes que no son casos aislados. Y cuando miras décadas atrás descubres que muchas de esas historias fueron todavía mas duras" explica el psicólogo. El título del libro no es casual. Para el autor, la palabra "sobrevivir" resume la experiencia de muchas personas homosexuales durante su juventud. Según cuenta, numerosos niños y adolescentes crecen sintiendo que existe algo incorrecto en ellos debido a las reacciones de rechazo de su entorno, los estereotipos o el acoso escolar.

A pesar de ello, y lamentándose en cierto punto, Adrián considera que la situación actual es mejor que la de las generaciones anteriores. "Sin duda se ha avanzado mucho" afirma el escritor. Sin embargo, advierte de que todavía existen secuelas derivadas de décadas de discriminación y que continúan apareciendo problemas relacionados con la aceptación personal y social.

El autor lamenta además la ausencia de referentes positivos que marcaron su propia adolescencia. "Me hubiera gustado tener modelos de personas homosexuales adultas, felices y con una vida normalizada. También que en el colegio se hablara mas de estas cuestiones con naturalidad", relata Adrián.

Sobrevivir en el mundo gay está dirigido principalmente a hombres gays, aunque también busca llegar a familiares, amigos y cualquier persona interesada en comprender mejor las vivencias del colectivo. A través de experiencias personales, testimonios y estudios científicos, el libro analiza cuestiones como los estereotipos, la salud mental, la construcción de la identidad o el impacto de la homofobia en la vida cotidiana. Para Chico, la principal finalidad de la obra es contribuir a una mayor comprensión social de estas realidades y recordar que la orientación sexual no es una característica que deba ser tolerada o aceptada, sino entendida con la misma naturalidad que cualquier otra condición personal.

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Por último, el psicólogo argumenta que "el objetivo es que algún día dejemos de hablar de sobrevivir para empezar a hablar simplemente de vivir".