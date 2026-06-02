Cuatro artistas exhiben su visión del mundo en la muestra '4 formas' en Badajoz

La agenda cultural de Badajoz se viste de gala para la inauguración de '4 formas', una exposición colectiva que reúne el talento y la visión de cuatro creadores imprescindibles: Manuel Téllez, Paco Milán, José María Llobell y Ángel Guillermo. La muestra, que abrirá sus puertas este martes 2 de junio en la sede la Fundación CB de la calle Montesinos, 22, se postula como uno de los grandes atractivos artísticos del mes en la capital pacense.

Bajo el comisariado del propio Ángel Guillermo, '4 formas' se presenta como un sugerente diálogo estético entre tres pintores y un escultor. Aunque los cuatro creadores provienen de trayectorias, lenguajes y experiencias vitales totalmente diferentes, la exposición encuentra su nexo de unión en una fascinación compartida: la figuración como forma de interpretar, asimilar y cuestionar el mundo que nos rodea. Pero lejos de caer en la uniformidad, el valor principal de la exposición radica en la convergencia de estilos y técnicas que permite que cada artista conserve su personalidad a la hora de crear su propia obra.

Esta exhibición invita al espectador a realizar un viaje sensorial en el que demuestran cómo el impulso crativo puede tener diferentes soluciones artísticas. De este modo, Fundación CB se transfromará en un escenario donde conviven diversas maneras de transformar la materia en emociones e ideas. Son, en definitiva, cuatro formas de mirar, de sentir y de expresar aquello que solo el arte es capaz de comunicar en muchas ocasiones.

El papel del público es esencial en este proceso. Al tener de frente a las obras, no solo van a reconocer las intenciones del artista, también van a visualizar nuevas lecturas desde la propia experiencia del visitante queenriquecerán las obras. Ahí radica la importancia de esta exposición: en su capacidad para emocionar, sugerir y transformar la mirada.

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La exposición está diriga a todos los públicos y con entrada libre hasta completar aforo. Estará disponible de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas, hasta el próximo 30 de junio.