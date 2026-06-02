La Uex corre en Badajoz por la esclerósis múltiple

La Universidad de Extremadura celebrará su III edición de la carrera solidaria con el objetivo de destinar todo lo que se recaude a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cáceres. La carrera, organizada este sábado 6 de junio a las 9:00 horas, dará comienzo en la Escuela de Industriales del campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura. Para los que quieran participar, la carrera tendrá dos modalidades. En primer lugar, una marcha de 3,5 km de recorrido, y la segunda, de 7 km. La iniciativa está impulsada por Vive la UEx!, el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (Safyde), el Consejo de Estudiantes, la Alianza Extremadura es Futuro y la Red de Bienestar Emocional de la UEx, además de contar con la participación de diversas entidades y empresas.

La prueba contará con recorridos de 3,5 y 7 kilómetros y permitirá colaborar también mediante la adquisición de un dorsal solidario. Francisco García Fitz, representante de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cáceres, explica el destino de los fondos recaudados por la carrera. Según detalla Fritz, el dinero permitirá adquirir una silla hidráulica para facilitar el acceso a la piscina a personas con problemas de movilidad reducida, permitiéndoles así la realización de terapias acuáticas.

"Hay personas que no pueden salir de una piscina por sí mismas. Esta silla les permitirá acceder a una terapia que mejora su movilidad, pero también su bienestar emocional y su integración social", explica Fritz. Durante la presentación de la iniciativa, el representante destaca que estas actividades aportan beneficios tanto físicos como psicológicos. Además de favorecer la movilidad y la rehabilitación, contribuyen a mejorar la autonomía personal y la participación social de quienes conviven con la enfermedad.

Desde el punto de vista médico, Fritz recalca que desde la aparición de síntomas hasta que se da un diagnóstico pueden transcurrir hasta dos o tres años, periodo que considera decisivo para la evolución de los pacientes. "Está demostrado que cuanto más temprano es el diagnóstico, mas posibilidades existen de ralentizar o incluso paralizar el avance de la enfermedad mediante tratamientos", afirma Fritz. La asociación defiende la creación de unidades específicas que permitan coordinar la atención de profesionales de neurología, rehabilitación, psicología y terapia ocupacional, además de mejorar la comunicación con los centros de atención primaria para facilitar la detección temprana de posibles casos.

Dirigiéndose a las personas que reciben el diagnóstico, García Fritz lanza también un mensaje de tranquilidad. "Lo primero que hay que decirles es que no tengan miedo. Existen tratamientos, existen terapias y existe una red de asociaciones formada por personas que ya han pasado por esa situación y pueden acompañarlas en el proceso", asegura Fritz.

Noticias relacionadas

Durante la presentación, Antonio Antúnez, responsable del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Extremadura (Safyde) destaca la importancia del deporte como herramienta de inclusión. Por su parte, Carlos Lara, delegado del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura, subraya el compromiso de la comunidad universitaria con las iniciativas solidarias. Juan Parejo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, puso en valor una prueba que combina actividad física y compromiso social. Además, José Alberto Cacho, responsable de la Fundación Jóvenes y Deporte recalca la importancia de este tipo de eventos para fomentar la participación social a través del deporte. Por último, la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Seguridad de la UEx, Rocío Blas, valora la capacidad de este tipo de proyectos para implicar a distintas instituciones en torno a una causa común y fomentar el compromiso de la comunidad universitaria con las necesidades sociales.