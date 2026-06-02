La Junta promete una nueva directiva para el colegio Cerro Gordo de Badajoz

La Junta de Extremadura ya ha movido ficha ante la crisis institucional que azota al colegio Mirador del Cerro Gordo. Tras la dimisión en bloque del actual equipo directivo, la Consejería de Educación ha detallado los plazos de la transición y los planes para el centro escolar más grande de la región.

Según han confirmado a este medio, la salida del actual equipo directivo se hará efectiva el próximo 30 de junio, coincidiendo con el cierre oficial del periodo lectivo. Con esta fecha sobre la mesa, la Administración regional busca terminar con la incertidumbre transmitiendo un mensaje de tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa. Aseguran que "se está trabajando para garantizar la estabilidad y el normal funcionamiento del centro".

Ante el vació de poder que dejará la marcha unánime de los actuales gestores, la Consejería de Educación ha adelantado que ya tiene en marcha los mecanismos de sustitución. Según el Ejecutivo, el relevo se ejecutará en verano, por lo que evita que la transición afecte a los escolares. A partir del 30 de junio, un nuevo equipo directivo sustituirá a los que dejan el puesto motivado por la falta de personal -exigen un conserje y un auxiliar administrativo-, la fuga de dos menores del centro y la investigación judicial por presuntos malos tratos por parte de una técnica de infantil a alumnos de dos años. La Junta asegura que el próximo curso podrá desarrollarse con "todas las garantías".

A pesar de las promesas de normalidad por parte de la Junta, el nuevo equipo directivo que asuma las riendas del CEIP Mirador del Cerro Gordo a partir de verano heredará un escenario complejo. Su principal desafío no será solo la gestión administrativa del centro de educación infantil y primaria más grande de Extremadura, sino restablecer la confianza con los padres y madres.

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Las familias del barrio pacense del Cerro Gordo pedían soluciones definitivas a los fallos de seguridad y un control del personal tras los incidentes de los últimos meses. La pelota ahora está en el tejado de la administración, que deberá demostrar si el nuevo equipo contará, por fin, con el conserje y el auxiliar administrativo que la directiva saliente considera "imprescindibles" y cuyas ausencias detonaron su salida.