El López de Ayala de Badajoz se llena de ritmo con Step Dance

El Teatro López de Ayala de Badajoz vuelve a llenarse de baile una jornada más. Este martes 2 de junio, las tablas del emblemático edifico acoge el esperado festival de fin de curso de Step Dance Studios. El evento dará comienzo a las 19.30 horas y las entradas tienen un precio de 11 euros. Promete ser una emotiva celebración del esfuerzo, la constancia y la dedicación demostrada por los bailarines a lo largo del curso académico 2025/26.

El espectáculo, bautizado como 'Step Dance Final Show', cuenta con una propuesta artística de primer nivel: la dirección de la reconocida bailarina y coreógrafa internacional María Seco. Bajo su experiencia, los alumnos se subirán al escenario para defender un repertorio diseñado con minuciosidad, cuyo principal objetivo es cautivar al público asistente y visibilizar la enorme diversidad de estilos que se imparten en las aulas de la academia.

El festival no solo representa el cierre del año formativo, sino que es el culmen de meses de intenso trabajo y aprendizaje. Los espectadores tendrán la oportunidad de disfrutar de una variada muestra de coreografías que reflejan la evolución técnica y la pasión por el baile de cada uno de los estudiantes. María Seco, cuya trayectoria avala el rigor de la propuesta, ha guiado a los distintos alumnos para configurar un montaje dinámico y de gran belleza.

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo del espectáculo, la organización del evento en el Teatro López de Ayala ha establecido que la apertura de puertas de la sala se realizará media hora antes del comienzo, concretamente a las 19.00 horas. Además, se ruega acudir al espectáculo con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones de última hora o problemas en el acceso, escalonando y ordenando al público en sus butacas. Por motivos de seguridad, una vez comenzado el espectáculo, no se permitirá acceder bajo ningún concepto al recinto.

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El 'Step Dance Final Show' se perfila, en definitiva, como una tarde memorable para la danza pacense, brindando a los amantes del baile la oportunidad de disfrutar de un espectáculo único.