El Meeting Ciudad de Badajoz reunirá a unos 450 nadadores de España y Portugal

El XLIV Meeting Internacional de Natación Ciudad de Badajoz ya calienta motores. La histórica competición, organizada por el Club Natación Badajoz, celebrará su cuadragésimo cuarta edición el próximo 6 de junio en la piscina de verano de La Granadilla, donde se darán cita alrededor de 450 deportistas procedentes de España y Portugal en una jornada marcada por el alto nivel competitivo y la convivencia deportiva.

La presentación del evento tuvo lugar este martes en el Ayuntamiento de Badajoz con la presencia de Juan Parejo, concejal de deportes; Lidia Durán, directora técnica del Club Natación Badajoz; y Miguel Ángel Lorente, integrante de la junta directiva del CNB.

La competición contará con 16 clubes participantes, repartidos entre 10 extremeños, cinco portugueses y uno madrileño, y arrancará desde primera hora de la mañana. Los calentamientos comenzarán sobre las 8.45, mientras que las pruebas se desarrollarán de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.15, dejando la entrega de medallas para alrededor de las 20.30. El programa incluirá pruebas de mariposa, braza, libre y espalda en distancias de 50, 100 y 200 metros, tanto en categoría masculina como femenina.

Juan Parejo destacó el peso específico del meeting dentro del panorama deportivo nacional al asegurar que «es uno de los clásicos del calendario deportivo nacional». El edil explicó que la prueba persigue «tres objetivos», entre ellos «el fomento del deporte base, estrechar lazos transfronterizos y la promoción de la ciudad». Además, quiso agradecer el trabajo del Club Natación Badajoz por ejercer de anfitrión y recordó que «detrás de cada una de las 44 ediciones hay mucho trabajo para que todo salga a la perfección».

Por su parte, Lidia Durán subrayó la importancia deportiva del evento y recordó que será «la primera competición en Extremadura con una piscina de 50 metros». La directora técnica avanzó que el meeting mantendrá el sello competitivo que lo caracteriza y reunirá nadadores «desde categoría prebenjamín hasta absoluto».

Durán incidió además en que muchos participantes acudirán con objetivos muy concretos, ya que «vienen buscando marcas personales de cara al Campeonato de España», circunstancia que, a su juicio, permitirá disfrutar de «un gran nivel competitivo» durante toda la jornada.

Desde el Club Natación Badajoz, Miguel Ángel Lorente puso en valor el arraigo histórico del campeonato. «Llevamos organizando el meeting prácticamente desde nuestra fundación», señaló, recordando además que la entidad ha cumplido 45 años de vida. Lorente definió la competición como «muy importante tanto para el club como para la ciudad» y resaltó su papel como prueba de referencia para la zona centro de Portugal.

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Finalmente, invitó a los aficionados pacenses a acercarse a La Granadilla el próximo 6 de junio, recordando que «el acceso es gratuito».