Empiezan a reparar el techo del auditorio del Palacio de Congresos, que retomará este jueves su actividad

Ni una semana estará inutilizado el auditorio del Palacio de Congresos de Badajoz. La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes calcula que este próximo jueves, 4 de junio, pueda utilizarse este espacio, donde el pasado viernes se desprendió una placa del techo, lo que obligó a reubicar dos graduaciones al auditorio de Ibercaja.

Como consecuencia del desprendimiento, ocurrido al mediodía, cuando los estudiantes de la Facultad de Documentación y Comunicación estaban preparando la graduación, se suspendió toda actividad como medida de seguridad, hasta comprobar el alcance de los daños. Para ello se ha hecho necesaria una inspección del estado de la bóveda, que ha requerido la colocación de un andamio. La placa que se desprendió estaba a la altura de la mitad de la primera fila, la más cercana al escenario.

Hay más lamas que "arrojan dudas"

Según ha informado la consejería, se han traído lamas nuevas para reparar la zona dañada y están trabajando esta tarde en su colocación. Mañana miércoles desmontarán el andamio y lo montarán en otra zona para examinar otras láminas que desde abajo "arrojan dudas". Una vez que se examinen de cerca, si es necesario, también se cambiarán.

En principio "si todo va bien", mañana miércoles por la tarde desmontan el andamio para que el jueves ya se pueda empezar con los preparativos del concierto de la Orquesta de Extremadura. Si no es posible porque no ha dado tiempo a repararlo todo, el andamio se desmontaría el jueves a partir de las 7.00 de la mañana para que desde las 12.00 del mediodía pueda entrar la orquesta. En todo caso la previsión es retomar desde el jueves los actos programados.

En esta imagen se ve perfectamente el hueco de la lama desprendida. / JUNTAEX.ES

Precisamente este jueves, la Oex ofrece su concierto final de la temporada, en la que cumple 25 años de existencia. Además de este concierto, en el Palacio de Congresos está prevista otra graduación de alumnos de un instituto. El Palacio de Congresos de Badajoz, construido sobre lo que fue la antigua plaza de toros, cumple este año dos décadas de existencia. De su gestión se encarga la empresa pública Gebidexsa.

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A raíz de lo sucedido el pasado viernes, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido una revisión completa de las instalaciones. Unas instalaciones, que por otro lado, van a acoger de manera provisional y parcialmente el centro de salud Los Pinos, hasta su traslado definitivo al Hospital Provincial.