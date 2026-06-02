La PAU comienza en Badajoz con más de 5.800 estudiantes y novedades tecnológicas

La Universidad de Extremadura -UEx- ha dado comienzo a la Prueba de Acceso a la Universidad -PAU-, que se desarrollarán en toda Extremadura desde este 2 junio hasta el jueves 4. Las cifras se sitúan en 5.873 estudiantes repartidos en 13 sedes en 10 localidades diferentes, dos de las cuales se encuentran en Badajoz: la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela de Ingenierías Industriales. Esta ha sido una convocatoria marcada por cifras muy positivas de participación y por importantes novedades tanto tecnológicas como inclusivas en los centros examinadores.

Minutos antes del inicio de la primera jornada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz, las autoridades trasladaban un mensaje de serenidad a toda la comunidad educativa. La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas, ha defendido el comienzo como "muy ilusionante" al recibir en sus sedes a los jóvenes que dan un nuevo paso universitario.

A pesar de la tensión inicial que se respira en los pasillos, Blas ha indicado que "los nervios se notan". Pese a ello, ha lanzado un mensaje tranquilizador: "Más del 95% de los estudiantes que se presentan a esta prueba la superan con éxito. Estamos seguros que este año el resultado va a ser igual", ha apuntado.

Alumnos a las puertas de las aulas donde se realizan los exámenes. / Diego Rubio

Más de 35.000 exámenes y exámenes especiales

Por su parte, el presidente del tribunal calificador de la PAU en Extremadura, José Antonio Pariente, ha enfatizado la magnitud humana que hay detrás: "Participamos, entre correctores, profesores vigilantes, coordinadores de materia y personal administrativo y de servicios, cerca de 400 personas". Son ellos los responsables del manejo de la documentación, donde aseguran tener unos "35.000 exámenes y no se puede perder ninguno", algo que requiere un "trabajo logístico importante", ha asegurado.

Por otra parte, el Servicio de Inclusión y Atención al Estudiante de la UEx ha tramitado más de 300 solicitudes de adecuación de la prueba, siendo aceptadas 212. De ellos, 170 alumnos las realizarán en aulas especiales, mientras que el resto las harán en aulas ordinarias. Estos tendrán adaptaciones específicas por dificultades de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, discapacidad o lesiones física de última hora.

Una de las grandes transformaciones radica en el ámbito tecnológico con la entrada en vigor del DNI digital para el acceso, lo que ha llevado a equipar las sedes con dispositivos de verificación. Además, se ha reforzado la vigilancia por posible tenencia de los nuevos dispositivos electrónicos, pero no se han instalado dispositivos de detección y han elaborado un listado con recomendaciones para actuar en caso de sospecha.

Una PAU similar al año pasado

En lo académico, se mantiene una línea de continuidad con el pasado año con el mismo modelo y criterios de corrección. Estos últimos se refieren a las faltas de ortografía, las cuales restan, máximo, 2 puntos en Lengua Castellana y Literatura, mientras que para el resto de asignaturas será de 1 punto. Además, las dos primeras faltas no cuentan pero, a partir de la tercera, se descontará 0,1 por cada una.

En cuanto a las condiciones climáticas, estas han ofrecido una tregua y las temperaturas no se prevén tan intensas como los últimos días. No obstante, la directora general de Universidad, Esther Muñoz, ha asegurado que se ha procedido a la climatización de las sedes para asegurar el bienestar y tener un entorno seguro y cómodo para la realización de la PAU.

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El presidente del tribunal también detalló que, tras finalizar las pruebas el próximo jueves por la tarde, los exámenes serán entregados a los correctores el viernes 5 de junio por la mañana. Los profesores dispondrán de 3 días y deberán devolverlos corregidos el martes 9 por la tarde. A partir de ahí, se comenzarán a subir las notas que está previsto salgan en el portal de la UEx el viernes día 12. Finalmente, aquellos jóvenes que deban acudir a la convocatoria extraordinaria, se ha informado que la fecha para su realización está prevista para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.