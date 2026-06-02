Estos son todos los conciertos de la Feria de San Juan de Badajoz

No hay feria sin música y no hay mejor música que la que se puede escuchar en vivo y en directo. Se acerca la Feria de San Juan de Badajoz y la Concejalía de Ferias y Fiestas ya tiene cerrado junto a la empresa Progevent el programa de conciertos para todas las edades que se celebrarán en el auditorio del recinto ferial. Salvo uno, el resto de espectáculos serán gratuitos

La programación arrancará el sábado 20 de junio, a las 22.00 horas, con la actuación de La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más reconocidas del panorama pop español, que llegará a Badajoz con su gira 'Tantas cosas que contar', la primera tras la reincorporación como vocalista de Amaia Montero. Este concierto será el único espectáculo de la programación con entrada de pago. Las localidades pueden adquirirse a través de la página web oficial del grupo laorejadevangogh.com.

El apartado musical continuará el martes 23 de junio con el concierto al aire libre de la Orquesta de Extremadura OEx), que se celebrará en el parque de la margen derecha del río Guadiana, en el embarcadero, como antesala de los fuegos artificiales. El concierto de la Oex se ha convertido en una tradición y son numerosas las familias y pandillas que al atardecer se acercan al parque con sus sillas y neveras para cenar juntos y recibir la noche más corta del año con música clásica y bajo el brillo del espectáculo pirotécnico, que se lanza desde el puente de Palmas.

Pensando especialmente en el público familiar, el jueves 25 de junio, a las 20.00 horas, llegará al auditorio del recinto ferial el espectáculo de Cantajuego 'Mi amiga Buby', una propuesta para los pequeños de la casa que reúne música, baile y diversión. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La programación continuará esa jornada con el concierto de Cajas Rumberas, en el mismo auditorio.

El viernes 26 de junio será el turno de Medina Azahara, que hará parada en Badajoz dentro de su gira de despedida. La histórica banda cordobesa, referente indiscutible del rock andaluz y de la música española durante más de cuatro décadas, ofrecerá un concierto a partir de las 21.30 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

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La programación musical concluirá el sábado 27 de junio con la actuación de Cantores de Híspalis, que visitarán la Feria de San Juan con su gira conmemorativa del 50 aniversario. El emblemático grupo sevillano, una de las formaciones más representativas de la música popular andaluza, subirá al escenario a las 22.00 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.