Tensión a las puertas de la PAU en Badajoz: "Este año he detectado mucho nerviosismo"

La risa nerviosa ha sido la protagonista en el campus universitario de Badajoz. Este marte ha dado comienzo la Prueba de Acceso a la Universidad -PAU-, una convocatoria que se prolongará hasta el próximo jueves 4 de junio y que marcará el destino académico de miles de estudiantes. Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela de Ingenierías Industriales se convierten a partir de hoy en un hervidero de emociones, donde los nervios y la esperanza caminan de la mano.

En unos pasillos repletos de estudiantes, el ambiente de última hora se cargaba de un sinfín de dudas de última hora: desde qué colores de bolígrafo están permitidos hasta las advertencias sobre el uso de dispositivos electrónicos y relojes inteligentes. Entre el caos y las prisas, los vigilantes, correctores y miembros del tribunal intentaban calmar los nervios infundiendo confianza y deseando ánimo a unos alumnos a los que se les agotaba el tiempo de estudio.

Alumnos en el aula de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. / Diego Rubio

Para la mayoría de los aspirantes, el verdadero reto no ha sido el examen de hoy, sino la víspera. "Ayer lo pasé peor que hoy. Hoy es el momento y ya no me da tiempo a rectificar", confesaba Natalia Cheng sentada en su pupitre a escasos minutos de comenzar el primero de los exámenes: Lengua Castellana y Literatura. A su lado, Sergio Alfonso Carrascosa prefería mantener la cabeza fría y apelaba a la lógica: "Sabemos lo que hemos estudiado. Si te lo has estudiado, te lo sabes; no tienes que estar nervioso por algo que no dominas".

Sin embargo, la presión va por dentro y cada alumno gestiona la incertidumbre a su manera. Mientras Laura Catalá reconocía haber dejado atrás los nervios iniciales para centrarse en su meta de estudiar magisterio, otros compañeros como Alba Palacios admitían la inevitable tensión: "Afronto el examen con muchos nervios, pero ya con ganas de hacerlo. Llevo mucho tiempo esperando y preparándolo", asegurando que confía en sus capacidades.

La preparación previa es el gran factor diferenciador en esta prueba. Frente a quienes planifican los exámenes al milímetro, siempre hay personas que prefieren arriesgar. Es el caso de Ángel García, cuyo objetivo es cursas criminología, quien admitía con llamativa franqueza y serenidad su preparación: "Empecé a estudiar anteayer y le he dedicado unas cuatro horas al día". Para él, la incertidumbre forma parte del juego de la PAU, y la defiende como un "dilema" porque "no sabes cómo te va a salir ni qué te van a preguntar".

La perspectiva docente

Al otro lado del examen, las sensaciones de los profesores son buenas. La profesora de inglés en el colegio Maristas, Clemen Tabales, aporta una mirada de calma y confianza hacia la nueva generación: "Vienen muy bien preparados por parte de los centros. Lo que deben hacer es demostrar todo lo que han hecho durante el año". No obstante, reconoce que el fantasma de las notas de corte no afecta a todos por igual, marcando una diferencia según la rama de cada alumno. Asegura que "en humanidades no se notan tanto los nervios con la calificación, pero en el biosanitario sí". Una realidad lógica si se tiene en cuenta lo que hay en juego en apenas 3 días: "Es normal, se están jugando su futuro en unos exámenes", concluía la docente.

Clemen Tabales junto a algunas de sus alumnas. / M. C. M.

Esta percepción de tensión más elevada de lo habitual es compartida por los responsables de supervisar los exámenes. La coordinadora de francés y correctora en las pruebas, Soledad Bejarano, confirma que este año hay una avalancha de dudas en los minutos previos, algo inusual: "Me ha sorprendido un poco porque normalmente tienen muy pocas dudas y este año he detectado mucho nerviosismo en comparación con cursos anteriores", sentenciaba.

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Según explica Bejarano, durante las consultas, "ellos mismos se están riendo por hacer preguntas con respuestas obvias". Para la coordinadora, acceder a algunos grados es complicado y "cada año hay ciertas carreras con un 13 o 14". Esta exigencia ha provocado que vea caras conocidas del pasado año: "Hay dos chicos que repiten la PAU. Sacaron buena nota pero necesitan más para irse fuera", apunta Bejarano ante el inicio de las pruebas. Por delante quedan tres jornadas intensas que determinarán el rumbo de una nueva generación universitaria.