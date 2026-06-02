Antonio Juez, el artista autodidacta pacense, protagonista de una ruta guiada en Badajoz

La esperada decimoquinta edición de la fiesta de Los Palomos ya tiene fecha para una de las citas culturales más destacadas del programa. El próximo 6 de junio, a partir de las 11.00 horas, la Asociación Amigos de Badajoz llevará a cabo ruta guiada 'Tour por la obra de Antonio Juez'. Una actividad completamente gratuita que tendrá como punto de encuentro y salida el emblemático monumento a Luis de Morales, ubicado en la Plaza de España. Pensada tanto para residentes como para visitantes, requiere estar previamente inscrito para poder disfrutarla y propone un completo recorrido callejero y museístico que servirá para homenajear y conocer a fondo el legado de una de las figuras artísticas más fascinantes de la historia local.

De esta forma, la cultura se entrelaza con el espíritu festivo y reivindicativo de una de las citas más multitudinarias del calendario pacense. Con este recorrido, pretenden darle un mayor reconocimiento al pintor, ilustrador, escritor y diseñador de jardines pacense, Antonio Juez.

'Tour por la obra de Antonio Juez', enmarcada en la celebración de Los Palomos 2026. / Cedida

La Asociación Amigos de Badajoz demuestra, una vez más, su inquebrantable compromiso con la historia local, el patrimonio y la memoria colectiva de la ciudad. Por ello, proponen una inmersión que promete no dejar indiferente a nadie y pone de relieve el legado de una de las figuras más singulares y creativas de Badajoz.

Antonio Juez fue creador autodidacta, algo que lo dotó de libertad a la hora de producir su obra. Residió en Madrid, Barcelona y París, donde pudo tomar contacto con los círculos bohemios de la 'belle époque'. Su estilo es característico por el corte romántico y simbolista, con una marcada estética modernista y art decó. En algunas de sus obras más características se encuentra el tópico femenino de la 'femme fatale' -mujer fatal-, siendo emblemático el conjunto de cinco lienzos datados de 1936 para los almacenes de La Giralda de Badajoz, muy criticados en la época de su creación por su erotismo.

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El recorrido invita a repasar paso a paso el camino que siguió, donde se crió, vivió y se dejó llevar por el arte que él mismo desarrolló. Quienes se acerquen a descubrir esta ruta, verán cómo Juez convirtió su día a día en un acto de rebeldía y avance para su época. Como es costumbre en este itinerario, se conectará su biografía con las piezas que aún atesora la ciudad. Una mañana perfecta para dejarse sorprendes, aprender y descubrir la belleza que esconde Badajoz.