La violencia por ajustes de cuentas en Badajoz no cesa: tratan de incendiar una casa de Cerro de Reyes con un cóctel molotov

Un nuevo episodio violento se suma a la ya larga lista de sucesos por ajustes de cuentas que se han registrado en los últimos meses en Badajoz.

Dos varones con la cara oculta han tratado de incendiar una vivienda del Cerro de Reyes dejando un cóctel molotov junto a la puerta.

Los hechos, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, han ocurrido sobre las cuatro de la mañana en una casa de la calle Grecia, que ya ha sufrido otros ataques previos con objetos incendiarios y disparos.

El cóctel molotov ha explotado provocando un incendio, que la inquilina ha podido sofocar con un extintor antes de que se propagase al interior del domicilio. No ha habido heridos.

Tras dejar el cóctel molotov junto a la puerta, los dos presuntos autores han huido del lugar.

Detonaciones

Según testimonios recogidos por este diario, durante la huida se habrían escuchado varias detonaciones, aunque la Policía Nacional no confirma este extremo.

La Brigada de Policía Judicial está investigando los hechos detrás de los que está una vez más, según fuentes judiciales, el enfrentamiento entre familias.