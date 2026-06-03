Badajoz acogerá a 200 promesas del pádel mundial

El pádel internacional de base volverá a tener una cita destacada en la capital pacense. Las instalaciones de Golf Guadiana acogerán del 12 al 14 de junio una nueva edición del FIP Promises Pádel Ciudad de Badajoz, una prueba integrada en el circuito internacional para menores que se desarrolla en más de una veintena de países y que reunirá a cerca de 200 jugadores de distintos puntos del mundo.

El torneo fue presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Badajoz con la presencia del concejal de Deportes, Juan Parejo, y de la secretaria general de la Federación Extremeña de Pádel, Carmen de la Cruz.

La competición contará con categorías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18, tanto en modalidad masculina como femenina, y volverá a situar a la ciudad dentro del calendario internacional de este deporte.

Gran presencia internacional

Parejo destacó la importancia de albergar una cita de estas características y señaló que «nuestra ciudad vuelve a estar en el calendario internacional del pádel». El edil agradeció además el trabajo de la Federación Extremeña de Pádel para hacer posible la llegada del torneo y recordó que «serán tres días ininterrumpidos de pádel». Asimismo, puso en valor el impacto que este tipo de eventos tienen para la ciudad al afirmar que «el deporte se está convirtiendo en uno de los principales motores de la economía motriz de Badajoz».

Por su parte, Carmen de la Cruz explicó que las inscripciones ya se encuentran cerradas y destacó el marcado carácter internacional de esta edición. «Será la edición en la que más jugadores de fuera participarán», señaló, detallando la presencia de deportistas procedentes de países como Portugal, Suecia, Lituania, Argentina, Estados Unidos o República Checa, además de jugadores llegados desde numerosas comunidades autónomas españolas.

La responsable federativa explicó también que el torneo se desarrollará en unas condiciones especiales debido a las altas temperaturas previstas. La competición arrancará el viernes a las 17.00 y se prolongará hasta las 23.00, mientras que el sábado habrá actividad desde las 9.00 hasta las 22.00. Las finales se disputarán el domingo por la mañana, antes de la ceremonia de entrega de premios.

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Además, de la Cruz anunció que los encuentros de la tarde del sábado podrán seguirse en directo a través de Canal Deporte y del canal de YouTube de la Federación Internacional de Pádel. «Esperamos crear un punto de encuentro para el pádel mundial», afirmó, antes de invitar a los aficionados a disfrutar de «los mejores jugadores de España y algunos de los mejores del mundo» en categoría juvenil.