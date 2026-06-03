La Diputación de Badajoz recoge 38 bolsas de sangre en su jornada solidaria

La sede de la Diputación de Badajoz en la calle Obispo ha acogido este miércoles una jornada solidaria organizada por trabajadores de la institución provincial en el marco de uno de los Proyectos del II Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa.

En colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz, esta mañana se ha desarrollado una jornada solidaria de donación de sangre dirigida al personal de la diputación y a los ciudadanos en general. Han acudido 44 personas, de las que 38 reunían las condiciones idóneas para donar sangre.

Mientras tanto, las asociaciones Admo, de donación de médula ósea y Asextras, de personas extremeñas trasplantadas, han estado ofreciendo información sobre cómo hacerse donantes de médula, órganos y tejidos.

Asextras ha iniciado los trámites para la expedición de 12 carnés de donantes de órganos y tejidos, mientras que el voluntariado de Admo informaba de los requisitos y novedades en la técnica del trasplante de médula ósea, que se ha simplificado a lo largo de los últimos años, según explicaban.

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Esta jornada de donación de sangre responde al proyecto 'Salva vidas’ del II Plan Director de Responsabilidad Corporativa de la Diputación de Badajoz con el que se busca promover entre los trabajadores valores como la igualdad, la cooperación, el respeto al medio ambiente, la salud laboral y la participación ciudadana, a fin de generar un entorno de trabajo más justo, saludable y sostenible.