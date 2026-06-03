Una feria con sabor agridulce

Tarde, como viene siendo costumbre los últimos años, se han dado a conocer los carteles de la Feria de San Juan. No es normal que se conozcan con poco más de dos semanas de antelación. Antes eso se cuidaba más y el aficionado tenía tiempo para hacer cábalas y dar pie para que afloraran sus ilusiones. Parece que son tiempos nuevos, o no tan nuevos en cuanto al proceder de la empresa, Fusión Internacional para la Tauromaquia (FIT). Será que consideran que les sobra la clientela, cuando en el mundo de los toros, como en cualquier empresa y faceta de la vida, la clientela es lo más importante y lo que más hay que cuidar.

Titulábamos que conocer los carteles de esta feria nos deja un sabor agridulce. Es así porque los dos carteles hay que reconocer que están muy rematados, que son lo mejor de lo mejor. Pero también que solo son dos corridas, y una solo a pie.

Lejos están aquellos tiempos en los que la Feria de Badajoz se componía de cinco festejos. Muchos años era así, con tres corridas de toros, una de rejones y una novillada. El de Badajoz era un serial de los más importantes del mes de junio, cuando tras San Isidro y antes del atragantón de Pamplona, el Coso de Pardaleras acogía una feria de carteles variados y rematados, con excelente acogida de público. En contraposición y sin ir más lejos, Cáceres, ejemplo de buen hacer de la empresa que regenta el coso de la Era de los Mártires, este año ha tenido tres festejos, dos corridas y una novillada, con una gran asistencia de público. Una realidad a tener en cuenta, la de una plaza de toros no hundida pero casi, que hoy está felizmente recuperada, frente a otra plaza que ya no es lo que era.

Cartel de la Feria de San Juan de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La parte positiva de esta feria, como se ha dicho, son lo rematado de los carteles, verdaderamente insuperables. El sábado 20 de junio se anuncia la corrida de rejones con reses de Romao Tenorio, procedencia la de esa vacada que nos es tan cercana, de Los Espartales, la ganadería que con tanto esmero fundó y puso en la cima el pacense de adopción y recordado José Luis Iniesta.

A caballo el cartel lo componen Rui Fernandes, cavaleiro portugués de acrisolada trayectoria, Diego Ventura, la máxima figura actual del toreo a caballo, y Guillermo Hermoso de Mendoza, quien ha cogido el testigo de su padre, Pablo Hermoso de Mendoza.

El día del patrón, 24 de junio, se celebrará la corrida de lidia a pie, con un cartel magnífico. Toros de Daniel Ruiz, ganadería albaceteña de encaste Domecq, que se ha prodigado en ruedos extremeños y suele dar muy buen juego, con Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda.

"Ver torear al sevillano es asistir a una liturgia que participa de la naturalidad, la destreza, la cadencia, la pureza, el regusto, el sentimiento y la belleza sublime. Es una suerte tener a Morante en Badajoz"

Morante es un torero de época, sin duda uno de los más grandes de la historia del toreo. Él es un compendio del toreo clásico de siempre, al que el diestro de La Puebla del Río ha dado vida, engrandecido por una personalidad en extremo rica y fecunda. Morante es todo un acontecimiento y como acertadamente ha dicho el periodista Paco Aguado, es el más artista de los toreros valientes y el más valiente de los toreros artistas. Ver torear al sevillano es asistir a una liturgia que participa de la naturalidad, la destreza, la cadencia, la pureza, el regusto, el sentimiento y la belleza sublime. Es una suerte tener a Morante en Badajoz.

Qué decir de Alejandro Talavante, el torero de Badajoz, aquel niño que todos vimos nacer al toreo, tan despierto, al que ya de novillero augurábamos que iba a ser una figura del toreo, lo que sucedió desde el mismo momento de su alternativa. De él se dice que tiene la mejor zurda del escalafón, aserto que es una palpable verdad. También una suerte poder verle en su plaza.

Y completa el cartel el onubense David de Miranda, un torero que sobrecoge por la verdad y la pureza que imprime a su toreo. David ha conocido, las duras, muchos años con pocos toros que llevarse a las manos, y ahora las maduras, colocado como figura del toreo gracias a su valor, al sitio en el que se pone, a lo cerca que se pasa los toros y a la belleza de su toreo de raíz clásica. Todo ello sin aspavimentos, sin quebrar el gesto, metido un su profundo ser, dándoles todas las ventajas a los toros.

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Dos tardes de toros y como se dice, menos da una piedra, pero dos carteles extraordinariamente rematados. Entre tanto, esperemos que vengan tiempo mejores para una plaza y una feria que siempre ha sido todo un referente.