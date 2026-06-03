En libertad uno de los detenidos por el robo de los votos por correos en Fuente de Cantos y del camión de los regalos de Monesterio

La juez titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra ha acordado la puesta en libertad de uno de los tres detenidos por el robo de los votos por correo perpetrado el 18 de diciembre en Fuente de Cantos y por otros robos como el cometido el día 29 de diciembre en el camión de los regalos del Complejo Leo en Monesterio.

La titular del juzgado segedano ha tomado esta decisión con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

Más medidas especiales

Además de la firma cada 15 días, la jueza ha reclamado otras medidas especiales para este varón. En concreto, le prohibe la salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Por su parte, los otros dos detenidos por estos hechos ilícitos continúan en prisión provisional. Ambos pasaron a disposición judicial el pasado 13 de mayo y para ellos se decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza.

Los robos por los que se les investiga

A estos tres hombres se les investiga como presuntos autores de varios robos con fuerza en la provincia de Badajoz. En concreto, el 18 de diciembre asaltaron la oficina de Correos en Fuente de Cantos y se llevaron la caja fuerte que contenía dinero en efectivo y votos emitidos por correo para las elecciones regionales extremeñas del pasado 21 de diciembre.

Otro de los más sonados fue el que perpetraron en el camión de los regalos que se ubica en el Complejo Leo en Monesterio. En esa ocasión, fue el 29 de diciembre cuando actuaron y arrancaron la caja fuerte instalada en el interior del tráiler y se la llevaron en el interior de un vehículo ranchera. La intervención en este complejo duró apenas dos minutos y se llevaron más de 66.800 euros procedentes de la venta de los boletos para la rifa de suculentos premios.

Los presuntos delitos

Los presuntos delitos por los que la Guardia Civil continúa con las diligencias son por dos delitos de robo con fuerza, otro en grado de tentativa, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado en la localidad pacense de Fuente de Cantos, unos pocos de días antes de las elecciones a la Comunidad Autónoma.

También se les investiga por otros robos o tentativas de robo en los términos municipales de Monesterio y Los Santos de Maimona. Los otros dos detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 13 de mayo y para ellos se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza.