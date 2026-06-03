Estudiantes de México conocen en Badajoz el trabajo agroganadero de la finca La Cocosa

La Diputación de Badajoz ha organizado una visita guiada a la finca ‘La Cocosa’ para un grupo de estudiantes y profesorado de la Universidad Autónoma Chapingo, considerada la principal y más antigua universidad agrícola de México. El grupo estuvo formado por el profesor Ángel Rebollar y tres alumnos de la especialidad de Agricultura Sostenible, quienes participan en el curso 'Experiencias de Agricultura Internacional', asignatura impartida en el último semestre de la carrera.

La actividad tiene como objetivo contrastar la realidad de la agricultura española y mexicana mediante la observación directa y el intercambio de conocimientos profesionales. Durante su estancia en España, el grupo ha visitado las instalaciones de la Finca ‘La Cocosa’, acompañados por David Galán y Francisco Javier Rosa, técnicos de la Diputación de Badajoz, quienes guiaron y explicaron las principales líneas de trabajo agroganadero que se desarrollan en esta explotación provincial.

Actividades realizadas

Durante la visita, el grupo pudo observar el proceso de identificación animal, visitaron las superficies dedicadas al cultivo de forrajeras destinadas a la alimentación animal y analizaron distintos sistemas de aprovechamiento agrícola vinculados a la sostenibilidad y al apoyo de la ganadería extensiva, entre otras cosas.

David Galán destacó la importancia de gestionar instalaciones como la Finca 'La Cocosa', que permiten preservar y poner en valor razas autóctonas y desarrollar modelos agroganaderos sostenibles, además de contribuir al mantenimiento y mejora del sector agropecuario de la provincia. Asimismo, subrayó el valor de este tipo de intercambios formativos y técnicos entre instituciones académicas y administraciones públicas, favoreciendo el conocimiento compartido.

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La combinación de actividades agrícolas y ganaderas convierte a ‘La Cocosa’ en un espacio de referencia para la formación, la innovación y el conocimiento del sector agropecuario, despertando además el interés de instituciones académicas internacionales interesadas en modelos sostenibles de producción y conservación ganadera.