Los Salesianos rompe con el Don Bosco y funda su propia entidad deportiva

El colegio Salesiano 'Ramón Izquierdo' de Badajoz, conocido como Los Salesianos, ha anunciado la creación de una nueva entidad deportiva propia, plenamente integrada en el proyecto educativo de cara al próximo curso escolar 2027/2028. Esta decisión, por tanto, supone el final de la relación contractual que mantenía hasta ahora con el Club Polideportivo Don Bosco, cuyo primer equipo juega actualmente en la Segunda División Extremeña.

Según ha comunicado la dirección del colegio, la medida llega tras un "proceso de reflexión interna y de valoración" del modelo deportivo que el centro quiere impulsar en los próximos años. El objetivo, señalan, no es realizar una "simple sustitución organizativa", sino reforzar un modelo deportivo coherente con la identidad, los valores y la misión educativa de Salesianos Badajoz. Así, el centro defiende que el deporte debe entenderse como un espacio de formación humana, convivencia, esfuerzo, respeto, trabajo en equipo, responsabilidad y crecimiento personal, y no "únicamente" como competición.

Esta nueva entidad deportiva nace con la intención de integrar la actividad deportiva en la vida ordinaria del colegio, favoreciendo así una coordinación "real" con la estructura educativa, pastoral y organizativa del centro. También buscará garantizar que la práctica deportiva responde a los "valores propios de la comunidad educativa", situando en el centro a los alumnos, las familias y los destinatarios del entorno.

Otros objetivos, destacan, son promover un modelo en el que la formación integral de niños y jóvenes prevalezca sobre cualquier otro interés, sin renunciar a la calidad, el compromiso y la mejora deportiva, así como asegurar una gestión ordenada, cercana y transparente, alineada con sus criterios educativos y organizativos.

Mensaje de tranquilidad

Además, el colegio ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias ante las dudas que pueda generar este cambio, donde ha explicado que la intención del centro es que el nuevo proyecto deportivo esté plenamente operativo el próximo curso y que la transición se realice de forma ordenada, responsable y con la menor incidencia posible para las familias y participantes.

En las próximas semanas, el colegio facilitará más información sobre el proceso de transición, la estructura organizativa, las modalidades deportivas, las inscripciones, los equipos, los responsables y otros aspectos prácticos necesarios para el inicio de esta nueva etapa.

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Finalmente, la dirección ha agradecido la confianza de las familias y ha asegurado que afronta este nuevo camino con "responsabilidad, ilusión y la convicción de que permitirá consolidar un modelo deportivo más cercano, integrado y coherente con la identidad del centro".