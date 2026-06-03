"Mi trasplante es el regalo más bonito y generoso que una persona puede hacer"

"No sé quién eres, pero cada día intento vivir una vida gracias al regalo que me diste" Con estas palabras agradece Pablo de la Torre Silva la oportunidad que recibió en agosto de 2024 gracias a un trasplante renal. Su historia fue la protagonista del acto celebrado este miércoles por Alcer Badajoz con motivo del Día Nacional del Donante, una jornada de homenaje a donantes, familiares y profesionales sanitarios que tuvo lugar junto al Árbol de la Vida del Hospital Universitario de Badajoz.

De la Torre Silva fue diagnosticado en 2015 de nefropatía por IgA, una enfermedad renal que deteriora progresivamente la función de los riñones. Tras pasar por la prediálisis y la hemodiálisis, recibió una segunda oportunidad de vivir en agosto de 2024. "Gracias a mi donante he podido recuperar la vida", explica durante el acto. El paciente recuerda especialmente la dureza de los años de diálisis, una etapa que coincidió además con la pandemia. "La libertad de decidir la perdí por completo", afirma al recordar que dependía de una máquina varias veces por semana para poder seguir viviendo. Gracias a su trasplante ha podido recuperar proyectos personales que había dejado aparcados, entre ellos completar su formación como entrenador de fútbol.

Pablo de la Torre silva, transplantado de riñon, junto al Árbol de la Vida / Jota Granado

Además, reconoce que durante los años de tratamiento llegó a pensar que nunca recuperaría una vida normal. Las sesiones de diálisis condicionaban su rutina diaria y limitaban aspectos tan cotidianos como viajar, practicar deporte o hacer planes a largo plazo. Por ello, asegura que el trasplante supuso "volver a vivir" y recuerda con emoción el momento en que recibió la llamada que le anunciaba la existencia de un órgano compatible. "Es un regalo que cambia una vida entera" afirma durante el acto en el que también agradece la generosidad de los donantes y sus familias.

Sentimiento de culpa

Los primeros meses también convivió con sentimiento de culpa. "Me preguntaba por qué me había tocado a mí", recuerda. Llegó a reprocharse decisiones del pasado e intentó encontrar una explicación a la enfermedad, aunque con el tiempo comprendió que esa búsqueda solo le hacía perder energía. "Tardé casi dos años en entender que darle vueltas al porqué era perder el tiempo", señala el trasplantado. Desde entonces, decidió centrar sus esfuerzos en adaptarse a la situación y aprovechar las oportunidades que aún tenía a su alcance.

Por último, asegura que el trasplante le ha cambiado la forma de entender el tiempo. "Es lo único que no vuelve. Por eso intento aprovechar cada día al máximo, no solo por mí mismo, sino también por la persona cuya donación me permitió seguir viviendo", reflexiona el paciente. Aunque no conoce la identidad de su donante ni de su familia asegura que estará "eternamente agradecido" por un gesto que define como "el acto mas bonito, solidario y generoso que una persona puede hacer".

La presidenta y trabajadora social de Alcer Badajoz, Patricia García, destaca que el Día Nacional del Donante se celebra en la ciudad desde 1980 y recuerda que "el milagro del trasplante viene de muchas personas", en referencia a donantes, familiares y profesionales sanitarios. Garcia ha explicado además el significado del Árbol de la Vida, un olivo situado a las puertas del Hospital Universitario que simboliza el vínculo entre quienes donan órganos y quienes reciben una segunda oportunidad. "Es un día para agradecer los nuevos abrazos, las vidas que pueden continuar y los planes que pueden retomarse tras un trasplante" señala la presidenta de la entidad.

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Bajo el lema "Badajoz dice sí a la donación", la asociación quiso agradecer públicamente la solidaridad de los donantes y sus familias, así como el trabajo de los equipos sanitarios implicados en los procesos de donación y trasplante Tras mas de dos décadas acompañando a pacientes renales y sus familias, Patricia García resume el espíritu de la jornada con una reflexión que arrancó el aplauso de los asistentes: "El ser humano es capaz de dar sin recibir nada a cambio y hacerlo además por alguien a quien ni siquiera conoce".