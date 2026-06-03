Vito Quiles asalta a imputados del caso David Sánchez en Badajoz

El polémico reportero Vito Quiles llega a Badajoz por el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz que se celebra en la Audiencia Provincial. Como es habitual, ha hecho acto de presencia asaltando en la calle a algunos de los procesados por el caso del hermano del presidente del Gobierno. El mencionado como "agitador ultra", que hace unas semanas se convirtió en protagonista por un episodio parecido por

En la tarde del martes, Vito Zoppellari Quiles intentó parar en plena calle a varios de los socialistas que están inmersos en el juicio por la contratación de Sánchez. Concretamente, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura a quien la UCO señala como impulsor del puesto para David Azagra (así se le conoce artísticamente al hermano del presidente); y Ricardo Cabezas, diputado del Área de Cultura, Bienestar Social, Juventud y Deporte en la institución provincial, caminaban por el entorno del parque de Castelar cuando fueron asaltados por el reportero de EDATV.

"¿Ustedes son todos los imputados?"

En el vídeo colgado en las redes sociales del 'medio' dirigido por Javier Negre se ve cómo Quiles llega, a la carrera, para preguntar a Gallardo: "Señor Gallardo, expresidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una pregunta, ¿ustedes son todos los imputados por la contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno?", comenzaba diciendo mientras señalaba al exsecretario general del PSOE y a algunos de los investigados por la mencionada causa.

Estos son Francisco Martos, exdiputado de Cultura y actual alcalde de Castuera; Emilia Parejo, exdirectora del Área de Cultura de la diputación; y Manuel Candalija, actual director de la mencionada área.

"Sin ánimo de confrontar"

El reportero ha señalado que acudía para "hacer una pregunta sin ánimo de, evidentemente, confrontar" con Miguel Ángel Gallardo. Pese a este inicio conciliador y dejando claro que nunca había "tenido el gusto de conocerle en el plano personal", Vito Quiles ha espetado al expresidente: "¿Quién le dio la orden de enchufar al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz?".

Con esta pregunta ha intentado agitar los ánimos, pero poco efecto ha tenido ante estos procesados. Precisamente, Martos juega un papel destacado en este vídeo haciendo, en tono humorístico, una escolta al propio Gallardo extendiendo las manos para 'protegerlo' y con una visible sonrisa en el rostro.

"¡Qué buen día se ha quedado en el Congreso!"

Sin responder a las preguntas del reportero, Miguel Ángel Gallardo ha dicho irónicamente una frase dirigida a él: "¡Qué buen día se ha quedado en el Congreso!". Lo dice tras la retirada de la acreditación de prensa para acceder a la Cámara Baja a Vito Quiles durante tres meses. "Hace mejor día fuera que dentro, sobre todo para usted. Se ha quedado un día estupendo en el Congreso", ha dicho Gallardo.

Sin achantarse, Quiles ha preguntado si "¿tienen frío o la jueza les está dando calor?", refiriéndose al magistrado que está enjuiciando la contratación, presuntamente, irregular de David Sánchez en la institución provincial que hasta hace un año presidía Gallardo.

Preguntas sin respuestas

A continuación, ha continuado preguntando por la declaración de Cristina de Frutos, aspirante a la misma plaza que Sánchez, "ha dicho que a ella ya le llamaron para decirle que el puesto era para el hermano del presidente, que ya estaba seleccionado".

Como no ha recibido respuesta ha continuado formulando preguntas y reflexiones: "Me sorprende mucho, señor Gallardo, que con lo defensores que son ustedes del pago de impuestos, fomentaban que el hermano del presidente tributara en Portugal y viviera en Madrid".

Del mismo modo, ha dicho que fueron "especialmente malos" con David Sánchez porque "le crearon una oficina de artes escénicas y no le dijeron dónde estaba".

"A mí no me acoge en su casa"

En el último bloque de preguntas sí ha encontrado respuestas. Vito Quiles ha encajado al expresidente de diputación que a él no le "acogen en su casa como hizo con el hermano del presidente", pero pedía la recomendación de "algún hotelito". A esto Gallardo ha contestado amigablemente: "Si quieres te puedes venir, no hay ningún problema. Lo que se ha quedado muy bien es el tiempo en el Congreso", ha reiterado.

A esta última referencia a la Cámara Baja Quiles ha respondido duramente al exdirigente socialista: "Pero si usted no va para allá. De hecho, igual, si sigue por la misma línea, a lo mejor no vuelva a haber la luz del día, ¿no?".

Este es el último episodio del conocido reportero en el ámbito de la política y lo hace con uno de los principales señalados en el caso de David Sánchez.