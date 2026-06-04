Badajoz se convertirá en el epicentro del boxeo nacional

Badajoz volverá a convertirse este verano en uno de los grandes focos del deporte nacional con la celebración de la 98ª edición del Campeonato de España de Boxeo, que tendrá lugar del 30 de junio al 4 de julio en el renovado pabellón de La Granadilla. La competición reunirá a cerca de 300 boxeadores, además de técnicos y equipos, lo que elevará la cifra total de asistentes hasta unas 500 personas y generará alrededor de 3.500 pernoctaciones en la ciudad durante esos días.

La presentación oficial tuvo lugar en las Casas Consistoriales con la presencia de representantes institucionales y de la Real Federación Española de Boxeo. El campeonato contará con representación de las 17 comunidades autónomas, una participación femenina cercana al 50%, acceso gratuito para los espectadores y retransmisión a través de RTVE.

Impacto económico y promoción para la ciudad

El concejal de Deportes, Juan Parejo, destacó la importancia que tienen este tipo de eventos para la economía local al asegurar que «para nosotros es un orgullo albergar un nuevo campeonato de España en Badajoz». Además, subrayó que la llegada de cientos de deportistas y acompañantes permitirá «volver a llenar hoteles, restaurantes y comercios en la ciudad» y defendió que «apostamos con hechos por el deporte».

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, mostró su satisfacción por regresar a la capital pacense. «Es la tercera vez que organizamos aquí un campeonato de España», recordó, antes de invitar a la ciudadanía a asistir a una cita en la que podrán ver «a los mejores púgiles de España».

Referencia del boxeo nacional

Desde la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias puso el foco en la repercusión que genera un evento de estas características para toda la provincia y expresó su deseo de que la relación con la federación continúe creciendo. «Ojalá pongamos el listón tan alto que la Real Federación Española de Boxeo no se resista a celebrar el centenario del campeonato en nuestra provincia», afirmó.

El director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, destacó que el torneo «convertirá la región en el epicentro nacional del boxeo» y explicó que la aportación autonómica de 40.000 euros debe entenderse como «una inversión en promoción turística, deportiva y actividad económica».

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Por último, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, aseguró que la ciudad «se vuelca con el deporte y tiene la ambición de seguir creciendo», convencido de que esta cita nacional «será un evento que dejará huella».