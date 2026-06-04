Solidaridad
El Banco de Alimentos de Badajoz celebra la 'Gran Recogida de Primavera' mañana viernes y el sábado
En 13 supermercados de la provincia
Todo se repartirá en los meses de verano
Se necesita especialmente arroz, pasta, legumbres, platos preparados, aceite, harina, azúcar, galletas y todo tipo de productos no perecederos. El Banco de Alimentos de Badajoz celebra mañana viernes, 5 de junio, y este sábado, 6 de junio, su tradicional 'Recogida Primavera' en trece supermercados de la provincia, con el objetivo de reunir todo tipo de alimentos que se destinarán a los beneficiarios a los que la fundación atiende mensualmente. Todo lo recogido se repartirá en los meses de verano.
La recogida se llevará a cabo en tiendas de Carrefour, Mercadona y El Corte Inglés de las localidades de Badajoz, Montijo, Villafranca de los Barros, Mérida, Villanueva de la Serena y Zafra.
El tipo de donación variará según la cadena de alimentación: Carrefour permitirá entregar productos físicos no perecederos, mientras que Mercadona y El Corte Inglés ofrecerán la donación económica al pasar por caja. La
recaudación económica se canjeará íntegramente por alimentos de cesta básica, según las necesidades del Banco de Alimentos.
Como en ocasiones anteriores, también existirá la posibilidad de donar mediante el supermercado online disponible en la página web www.bancoalimentosbadajoz.org/donaciones/, donde habrá una cesta especial 'Recogida Primavera'. También están disponibles las cuentas bancarias y bizum, para quienes no puedan acercarse a los centros habilitados:
-SANTANDER: ES55 0049 0373 6520 1174 8047. CÓDIGO BIZUM: 00198.
-CAJA ALMENDRALEJO: ES18 3001 0041 4741 2001 1255. CÓDIGO BIZUM: 00826
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