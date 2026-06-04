Salud
El Barco Dragón como aliado frente al cáncer
Una charla en Ámbito Cultural dará a conocer hoy sus beneficios para pacientes oncológicos
El Club de Piragüismo de Badajoz explicará esta modalidad deportiva y su impacto positivo
El deporte también puede ser un camino de esperanza y superación. Ámbito Cultural de Badajoz, acoge hoy a las 20.00 horas la charla 'Piragüismo y beneficios de la práctica del Barco Dragón en pacientes oncológicos'.
En esta charla ofrecida por Adolfo Barrientos Márquez (secretario Club de Piragüismo Badajoz) junto con Inmaculada Plaza Soriano (Integrante del equipo de Barco Dragón y paciente oncológica de cáncer de mama), se darán a conocer las actividades que realiza el club, centrando una parte de la charla en la categoría BCP, compuesta por pacientes de cáncer de mama.
Dirigida al público de cualquier edad, que sepa nadar y que esté interesado en practicar piragüismo y Barco Dragón. También a pacientes oncológicos por el efecto positivo que tiene en ellos la práctica del Barco Dragón.
El barco Dragón es una modalidad de piragüismo de origen asiático, con más de 2000 años de antigüedad, extendida por todo el mundo, contando actualmente con más de 50 millones de palistas en China, 300.000 en Europa y 90.000 en EEUU y Canadá.
Se practica en embarcaciones con 10 o 20 palistas adornadas con una cabeza de dragón en la proa y una cola del mismo animal en la popa. Todos los palistas deben acompasar las paladas al ritmo que marque el tambor situado en la proa de la embarcación, mientras que en la popa se sitúa un timonel encargado de llevar la dirección del barco. En este deporte modalidad de piragüismo, el trabajo en equipo, la sincronización, el compañerismo son las bases fundamentales.
La entrada es libre hasta completar el aforo.
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