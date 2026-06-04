Fútbol
El Don Bosco seguirá con su actividad y llama a la calma
La entidad pacense asegura mediante un comunicado que seguirá funcionando con normalidad pese a la ruptura con el Colegio Salesianos
El Don Bosco ha respondido a las informaciones difundidas en los últimos días sobre su futuro con un mensaje dirigido a deportistas, familias y colaboradores. La entidad ha afirmado que mantendrá su actividad con normalidad y ha rechazado que exista riesgo de desaparición o de cese de su funcionamiento.
A través de un comunicado oficial, el club sostiene que los rumores aparecidos en redes sociales sobre un supuesto final de la entidad no se ajustan a la realidad y considera que generan incertidumbre entre los miembros de su estructura deportiva.
El club niega cualquier riesgo de desaparición
Desde el Don Bosco señalan que la actividad deportiva se desarrolla con normalidad y que la entidad continuará utilizando las instalaciones habituales mientras mantiene vigentes sus compromisos contractuales. Asimismo, recuerdan que durante la última década han realizado un esfuerzo económico para sostener sus proyectos deportivos, con una inversión cercana a los 500.000 euros destinados al alquiler de instalaciones.
La entidad también ha destacado su trayectoria dentro del deporte pacense. Fundado en 1978, el club se ha consolidado como una de las referencias del deporte base en la ciudad, participando en la formación de varias generaciones de deportistas y desarrollando su actividad en el ámbito educativo y deportivo.
Mensaje de tranquilidad a las familias
En su comunicado, el Don Bosco afirma que continuará apostando por la formación deportiva y personal de sus jugadores, manteniendo la labor desarrollada durante casi cinco décadas. Además, traslada un mensaje de tranquilidad a las familias y asegura que los entrenamientos y competiciones seguirán celebrándose con normalidad.
Por último, el club ha agradecido el apoyo recibido por parte de deportistas, técnicos y familiares y ha avanzado que próximamente ofrecerá más información sobre la planificación de la temporada 2026/27.
El comunicado se produce pocos días después de que el Colegio Ramón Izquierdo (Salesianos Badajoz) anunciara su intención de crear una nueva entidad deportiva propia para el próximo curso, una decisión que abrirá una nueva etapa en la relación entre ambas instituciones.
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