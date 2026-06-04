Badajoz acoge el Encuentro 45+ Experiencia para impulsar la contratación de profesionales con trayectoria

Encontrar empleo después de los 45 años sigue siendo un reto para muchas personas. Aunque cuentan con experiencia, conocimientos y una larga trayectoria profesional, numerosos trabajadores se enfrentan a dificultades para reincorporarse al mercado laboral o para encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Con el objetivo de reducir esas barreras y conectar a empresas y candidatos, el Edificio Ibercaja de Badajoz ha acogido este miércoles el Encuentro 45+ Experiencia, organizada por la Cámara de Comercio de Badajoz. La jornada reunió a más de 60 empresas y cerca de 800 personas mayores de 45 años en búsqueda activa de empleo o interesadas en mejorar su situación laboral. El evento ha incluido entrevistas cara a cara, talleres de digitalización, espacios de orientación y actividades destinadas a fomentar la contratación de un colectivo que todavía encuentra obstáculos en determinados procesos de selección.

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, ha defendido el valor diferencial de estos profesionales y rechaza que la edad deba convertirse en una barrera laboral. "La edad no es un obstáculo" afirmaba. A su juicio, en un momento en el que el acceso a la información es cada vez mas sencillo, "el conocimiento es muy generoso y está al alcance de todos", por lo que "el verdadero valor está en saber utilizar ese conocimiento, en tener la experiencia y en tener la actitud". La secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, María José Nevado, ha incidido en la misma idea y recuerda que "reinventarse no es empezar de 0".

También ha participado en el acto el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien puso el foco en las cualidades que aporta este colectivo al mercado laboral. "La capacidad de las personas mayores es algo a tener en cuenta en un mundo tan líquido y cambiante", señalaba Gragera. En este sentido, defiende que las empresas necesitan "gente con estabilidad, comprometida, con ética de trabajo y sosiego".

Junto a ellos estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez; el director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura, Manuel Gómez; y José Luis López, responsable de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz.

Brecha digital y competencias frente a la edad

Las dificultades de acceso al empleo no siempre están relacionadas con la falta de experiencia. Desde Fundación Atenea, entidad que trabaja con personas desempleadas y en mejora de empleo, han señalado que una parte de los problemas tiene que ver con la adaptación a las nuevas herramientas digitales y a los cambios en los procesos de selección. La orientadora laboral Guadalupe Dorado explica que "hay una brecha digital que todavía es real" y que muchas personas necesitan apoyo para elaborar currículos digitales, registrarse en plataformas de empleo o afrontar nuevas modalidades de entrevistas laborales.

Por su parte, Raquel Moro, de Fundación Atenea, destaca la importancia de la formación continua y de la intermediación laboral para acercar los perfiles profesionales a las necesidades reales de las empresas. «Nunca es tarde para comenzar a probar cosas nuevas», señalaba durante la jornada. Sin embargo, se insistió en que el problema no puede reducirse únicamente a la edad. José Juan, técnico del Punto de Acompañamiento Empresarial de Extremadura Avante, asegura que actualmente existe una importante demanda de trabajadores en numerosos sectores y una falta de mano de obra que afecta a gran parte del tejido empresarial extremeño.

Representantes institucionales posan durante la inauguración del Encuentro 45+ Experiencia celebrado en el Edificio Ibercaja de Badajoz / Cámara de Comercio

Una idea repetida por distintos participantes fue que las empresas buscan cada vez más competencias y experiencia antes que una determinada edad. Desde Eures y el Servicio Extremeño Público de Empleo, han recordado que los mayores de 45 años constituyen uno de los colectivos prioritarios de las políticas activas de empleo. Beatriz Sánchez, de Eures, explicaba que las empresas suelen buscar profesionales capaces de responder a necesidades concretas y que la experiencia acumulada durante años de trabajo puede convertirse en una ventaja competitiva. En la misma línea, el técnico de Eures Nacho Sánchez, sostenía que la edad no suele ser un factor determinante en los procesos de selección y que lo importante es la capacidad de cada persona para responder a las exigencias del puesto.

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La Feria 45+ Experiencia ha vuelto a poner sobre la mesa un debate cada vez más presente en el mercado laboral: cómo aprovechar el talento de una generación que acumula décadas de experiencia profesional y que, pese a ello, continúa encontrando dificultades para acceder a determinadas oportunidades de empleo. La jornada concluyó con un mensaje compartido por instituciones, empresas y entidades participantes: la experiencia sigue siendo un valor diferencial y la edad no debería convertirse en una barrera para acceder a una oportunidad laboral.