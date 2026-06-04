La Joven Orquesta Nacional de España celebra 30 años de la Sociedad Filarmónica de Badajoz con un concierto

La capital pacense se convertirá este mes de junio en el epicentro de la música clásica nacional. Con motivo del 30º aniversario de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, la Joven Orquesta Nacional de España -JONDE- protagonizará un encuentro de verano en la ciudad que culminará el próximo martes 30 de junio a las 20.00 horas con un concierto extraordinario en el Palacio de Congresos ‘Manuel Rojas’. Este evento, organizado por la Fundación Caja Badajoz, no solo conmemora tres décadas de impecable trayectoria cultural de la Filarmónica, sino que también marcará el inicio de la esperada gira estival de la orquesta.

El proyecto va mucho más allá de una única noche de gala. Desde el 21 hasta el 29 de junio, un total de 95 jóvenes músicos de entre 18 y 26 años se reunirán en Badajoz para llevar a cabo una convivencia académica y artística. Durante estas jornadas, los integrantes de la JONDE ensayarán en tres espacios: el Palacio de Congresos Manuel Rojas, el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil y el Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez, estos dos últimos cedidos por la Diputación de Badajoz.

Para guiar a estas promesas del panorama sinfónico, el encuentro contará con un plantel de 12 profesores y profesoras de diferentes especialidades procedentes de agrupaciones e instituciones de prestigio tanto nacional como internacional. Bajo la dirección general del maestro italiano Donato Renzetti y con el apoyo de Davide Masiglia como director asistente, los músicos trabajarán minuciosamente el exigente repertorio programado.

El plato fuerte de la celebración será la interpretación de la Sinfonía Fausto de Franz Liszt -en su versión orquestal, sin coro-. Escrita originalmente en Weimar en 1854 y revisada en los años posteriores, esta obra cumbre del siglo XIX está inspirada en la obra del escritor y filósofo alemán Johann Wolfgang von Goethe. Estructurada como un tríptico de poemas sinfónicos, la pieza realiza tres sutiles e intensos retratos de carácter dedicados a los personajes principales del drama: Fausto, Margarita y Mefistófeles.

La batuta estará a cargo de Donato Renzetti, uno de los directores de ópera más prolíficos y respetados de nuestro tiempo. Renzetti, director emérito del Teatro Carlo Felice de Génova, cuenta con una trayectoria envidiable que incluye la dirección en escenarios de la talla de la Ópera de París, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan Opera de Nueva York o el Teatro Colón de Buenos Aires, además de una destacada labor pedagógica en Italia.

Treinta años de compromiso con Extremadura

Este concierto conmemorativo es el reflejo de una alianza histórica. Fundada en 1996 como una asociación cultural independiente y sin ánimo de lucro por un grupo de ciudadanos entusiastas, la Sociedad Filarmónica de Badajoz ha logrado descentralizar la música de calidad en la región. Bajo el impulso inicial de Felipe Hernández, la entidad recuperó el Festival Ibérico de Música -creado en 1973- y consolidó ciclos estables como el Festival de Música Sacra y Antigua, el Ciclo de Música de Cámara ‘Hojas de Álbum’ o el Ciclo de Música Actual, este último coproducido con el Centro Nacional de Difusión Musical -CNDM-.

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En 2008, Javier González Pereira asumió la presidencia de la filarmónica, manteniendo viva una labor que cuenta con el respaldo de instituciones públicas -como la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el ayuntamiento de la capital pacense- y entidades privadas como Ibercaja y la propia Fundación Caja Badajoz. La relación entre la JONDE y la Filarmónica se remonta a 1994, repitiéndose con éxito en encuentros posteriores en 2017, 2019 y 2025. Tras el concierto del 30 de junio en Badajoz, la orquesta iniciará su gira nacional que la llevará al BaezaFest en Baeza (Jaén) el 2 de julio, al Festival Internacional de Música y Danza de Granada el 5 de julio, y finalmente a Águilas (Murcia) el 7 de julio.