Club Negativo
'Se llamaba Libertad', el proyecto fotográfico de Enrique Gavilán, se presenta hoy en Badajoz
A través de este trabajo, el autor aborda la relación entre identidad, memoria y destino
Enrique Gavilán presenta hoy en Badajoz su libro 'Se llamaba Libertad', un proyecto de fotografía documental contemporánea que retrata la vida de Libertad González, una mujer zafrense cuya historia plantea cómo un nombre puede llegar a condicionar una vida.
A través de este trabajo, el autor aborda la relación entre identidad, memoria y destino, tomando como punto de partida la vida de una mujer cuya biografía queda vinculada a una palabra de profundo significado: libertad.
La actividad permitirá al público conocer de cerca el proceso y el sentido de este proyecto fotográfico.
La presentación tendrá lugar este jueves, a las 19.00 horas, en Montesinos 22 de Fundación CB. Se enmarca en la programación del Club Negativo Foto y está dirigida a todos los públicos.
La entrada es libre.
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