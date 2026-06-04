'Los 40 Sessions' aterriza por primera vez en Badajoz

Por primera vez desde que empezó a popularizarse en España, ‘Los 40 Sessions’ aterriza en Badajoz. Lo hará el próximo 13 de junio, convirtiendo el Auditorio Ricardo Carapeto en un punto de encuentro para la música en directo con una propuesta gratuita pensada para acercar a los jóvenes a la cultura musical actual.

"El consumo de música es cada vez mayor", asegura Miquel Corral, director de eventos musicales del grupo Prisa. Bajo esta premisa, y en colaboración con Los 40 Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, el proyecto llega a la capital pacense apostando por un nuevo formato musical para la ciudad.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 18.30 horas, una hora antes del inicio del show musical, que será totalmente gratuito y con un aforo máximo de 1.600 personas. La programación reunirá a dos DJs de la esfera nacional como principales protagonistas: Óscar Martínez y Cristian San Bernardino. Miquel Corral ha querido destacar el creciente papel de estos profesionales en el panorama musical: "Los DJs se están convirtiendo en artistas tan grandes como los compositores".

Los protagonistas de la cita

El director también ha querido recalcar que a pesar de que a menudo los DJs tienen un estilo específico, los que forman parte de 'Los 40 Sessions' "tienen cada vez más claro que son comunicadores y que deben leer al público y adaptarse a él". Óscar Martínez ha conseguido posicionarse como una figura referente tanto en la radio como en eventos musicales en directo con un estilo versátil que combina música urbana, electrónica y pop. Cristian San Bernardino, por su parte, ha sido reconocido con dos Premios Onda y un Premio Creatividad y Comunicación, además de contar con una emisión radiofónica que cruza fronteras.

Además, para tratar de poner en valor el talento local, el DJ Jota Durán, que también destaca por su versatilidad musical y capacidad de conectar con el público, será el encargado de inaugurar esta cita musical.

Estas jornadas se han visto impulsadas principalmente para tratar de "ofrecerles a los jóvenes de la ciudad actividades que les permitan disfrutar de su tiempo libre", según ha explicado Mariema Seck, concejala de juventud, que también ha querido subrayar que el espacio se convertirá en un "entorno seguro y participativo".

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'Los 40 Sessions' realizará este año más de 200 actuaciones en las que se esperan unos 800.000 asistentes en total. La intención es que este festival "se consolide en la ciudad" y siga creciendo en las próximas ediciones.