Una mujer de 60 años, grave tras sufrir un accidente en Lobón, Badajoz

Una mujer de 60 años ha resultado herida de gravedad en el mediodía de este jueves 4 de junio tras sufrir un accidente personal en la localidad pacense de Lobón. Según ha informado el Centro de Atención de Emergencias 112 de Extremadura, la víctima presenta lesiones catalogadas como "brazo catastrófico".

El suceso se ha producido en torno a las 14.00 horas en el polígono industrial del municipio. La sala del 112 recibió una llamada de alerta en la que se informaba que una mujer se encontraba con el brazo atrapado por una máquina.

Ante la gravedad del aviso, se movilizó de inmediato un vehículo de intervención rápida -UMAR- y al personal médico del Punto de Atención Continuada -PAC- de Lobón para rescatar y atender a la víctima. Además, hasta el lugar de los hechos también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil para colaborar en las tareas de auxilio e iniciar la investigación de los hechos.

Tras lograr la liberación de la mujer, los sanitarios confirmaron el estado de gravedad de la paciente, que presentaba daños en el miembro. Esta fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz, donde ingresó.

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Por el momento, no se conocen más datos sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.