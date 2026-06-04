'Orgullo de Pueblo' recorrerá diez municipios de Badajoz para celebrar la diversidad

La tercera edición de 'Orgullo de pueblo', impulsada por la Diputación de Badajoz, recorrerá diez localidades de la provincia durante el mes de junio en conmemoración del mes internacional del orgullo LGTBIQ+. La intención de este certamen itinerante es seguir promoviendo valores como la igualdad, el respeto y la diversidad. Algunos municipios que se encuentran integrados dentro de la programación son Usagre, San Vicente de Alcántara o Conquista del Guadiana, que recogerá las actividades este 5 de junio.

Raquel Palma, actriz participante en esta edición con el espectáculo de musica 'Este concierto es una ruina' que tendrá lugar en el municipio de Ruecas el domingo 21 de junio, ha señalado que "el teatro y la música tienen una enorme capacidad para transmitir mensajes de respeto e inclusión con el eje de la risa como protagonista indiscutible". Asimismo, mostró su ilusión por contribuir a través de la cultura a la visibilización de la diversidad.

Diversidad en el medio rural

La selección de localidades responde al objetivo de garantizar una distribución territorial equilibrada y facilitar el acceso a este tipo de propuestas en el ámbito rural. La diputada del área de Igualdad, Lourdes Linares, ha destacado que "la igualdad y el respeto a la diversidad deben estar presentes en todos los municipios, independientemente de su tamaño". Por ello, 'Orgullo de Pueblo' se ha convertido en una herramienta para acercar valores de convivencia y tolerancia al entorno rural.

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Además de la oferta cultural, el festival incorpora un importante componente de sensibilización social, generando espacios abiertos al diálogo en torno a la diversidad afectivo-sexual y de género, especialmente en municipios rurales con una oferta cultural más limitada en esta materia. La jefa de Producción del programa, Cristina Masa, ha explicado que otro de los objetivos principales es "conectar con todos los públicos y favorecer la reflexión desde el entretenimiento".