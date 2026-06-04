El PSOE de Badajoz critica que el ayuntamiento no asuma el montaje de escenarios y vallas en las fiestas de los barrios

El grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha mostrado su «preocupación» por la decisión, indica, del gobierno local de «dejar de prestar» a las asociaciones vecinales el servicio de transporte, montaje y desmontaje de escenarios y vallas para sus actividades, fiestas y semanas culturales.

La concejala socialista Cándida Arce considera «muy grave» que el ayuntamiento haya optado por trasladar este «problema» a las asociaciones de vecinos en lugar de reforzar el Servicio de Vías y Obras con más personal, «pese a reconocer por escrito que no dispone de medios suficientes para atender todas las necesidades».

Arce opina que el ayuntamiento «no puede pedir a las asociaciones que hagan de empresa de montaje, de transporte y de almacén municipal». «Las asociaciones vecinales están para dinamizar sus barrios, no para cargar escenarios ni asumir responsabilidades que corresponden al propio ayuntamiento», ha afirmado la concejala, que sostiene que esta decisión revela hasta qué punto se ha «debilitado» el Servicio de Vías y Obras, apunta en nota de prensa.

Así, recuerda que esta situación ya afecta a asociaciones vecinales concretas, y advierte de que estos casos «no parecen una incidencia puntual», sino la «consecuencia directa» de una circular enviada a las asociaciones, en la que Vías y Obras comunica que «deja de montar escenarios y restringe ese servicio exclusivamente a los actos promovidos directamente por el ayuntamiento».

Noticias relacionadas

La circular recoge que, «a partir de ahora, las asociaciones que necesiten un escenario deberán recoger los módulos en las instalaciones municipales, transportarlos, montarlos con medios propios o contratados, desmontarlos después y devolverlos en perfecto estado», añade. El mismo criterio se aplicará a las vallas, según el grupo Socialista, que considera «especialmente preocupante» que el ayuntamiento adopte esta medida en plena temporada de fiestas de barrio, cuando muchas asociaciones «ya tienen cerrada su programación y trabajan con pocos recursos y mucha implicación vecinal».