Vino rosado, cine, tacones y arte en la agenda de El Silencio para Los Palomos

El bar El Silencio de Badajoz se vuelca estos días con la celebración de Los Palomos a través de una programación especial que reúne gastronomía, cultura, diversión y reivindicación. El establecimiento, situado en la calle Moreno Zancudo, 19, acoge varias actividades vinculadas a una de las citas más esperadas de la ciudad, con propuestas como una cata de vinos rosados, la proyección de un cortometraje, la tradicional Carrera de Tacones y una exposición artística.

La agenda coge fuerza hoy, a las 20.30 horas, con una Cata Rosa, un maridaje de vinos rosados acompañados de tapas elaboradas por Manolo Baena y el equipo de El Silencio. La actividad, con un precio de 32 euros, incluirá además la proyección de "Ciao Bambina", el cortometraje de la actriz extremeña Carolina Yuste. Las reservas están disponibles en el teléfono 722 22 15 65.

Jacinto Alcón y la Carrera de Tacones completan la agenda

La programación continuará mañana, viernes 5 de junio, con la divertida Carrera de Tacones, que comenzará a las 18.30 horas en el entorno de Moreno Zancudo. La prueba forma parte de la agenda de Los Palomos.

Este año está prevista la participación de más de una veintena de personas. La carrera se celebrará en la calle Encarnación y habrá premios para los tres primeros participantes que lleguen a la meta.

Además, hasta el 6 de junio puede visitarse en el bar la exposición 'Mis queridas señoritas', de Jacinto Alcón. Se trata de una pequeña muestra de dibujos de moda realizados en 1996 por el artista y creador oliventino, una colección que Alcón regaló a su amigo Julián Monge y que ahora se exhibe coincidiendo con la festividad de Los Palomos.

El propietario del establecimiento, Julián Monge, destaca que "es un orgullo mantener todas estas actividades dentro de la programación, porque nacieron precisamente cuando nació el bar, hace ya una década".

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Con esta agenda, El Silencio refuerza su papel como uno de los espacios ligados a Los Palomos, combinando vino, cine, arte, humor y reivindicación en torno a una celebración que llena de vida el centro de la ciudad.