Dos ancianos heridos graves tras ser atropellados por un todoterreno en Badajoz

Un atropello se ha registrado a última hora de la tarde de este 5 de junio en Badajoz. Un hombre y una mujer, ambos de unos 80 años, han resultado heridos graves tras ser arrollados por un todoterreno conducido por un varón de 85 años. El suceso se ha producido mientras la pareja cruzaban un paso de peatones en la avenida Adolfo Díaz Ambrona en dirección al pabellón Juancho Pérez, a la altura de la Pensión Galicia, según ha confirmado la Policía Local.

Según informa Cruz Roja, el suceso se ha producido a las 19.55 horas. Por causas que aún se desconocen, un vehículo todoterreno ha alcanzado a la pareja en el citado paso peatonal, dejando a ambos tendidos sobre la calzada y activando de inmediato a los servicios de emergencia de la capital pacense.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de Cruz Roja, una Unidad Medicalizada del servicio Extremeño de Salud -SES- y una unidad procedente del Punto de Atención Continuada -PAC-. Al conductor del todoterreno se le han realizado las pruebas de detección de alcohol y drogas, arrojando ambas un resultado negativo, según ha confirmado la Policía Local.

Tras recibir las primeras asistencias en el lugar de los hechos, los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz, donde se valuará el alcance de las lesiones.

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Según los primeros informes, el varón ha sido llevado por Cruz Roja mientras que la mujer ha sido evacuada por la unidad del SES. Ambos revisten un estado de gravedad.