El desempleo desciende en Badajoz por debajo de las 9.600 personas en mayo

El mercado laboral en la capital pacense continúa mostrando signos de fortaleza. Según los últimos datos oficiales publicados por el Observatorio de Empleo, la ciudad de Badajoz ha registrado una nueva bajada de sus cifras de desempleo durante el pasado mes de mayo y ya se sitúa por debajo de las 9.600 personas. Este resultado que consolida de forma clara la tendencia de creación de empleo de los últimos meses.

Con esto, el número total de personas desempleadas en Badajoz se sitúa actualmente en 9.518. Esta cifra se traduce en un descenso directo de 176 parados con respecto a los datos recogidos en el mes de abril. El balance es aún mas favorable si se analiza la evolución del mercado de trabajo: desde que comenzó el año 2026, del desempleo acumulado en la ciudad se ha reducido en 451 personas.

El empleo femenino, líder en caída del paro

Uno de los aspectos más significativos y destacables es el comportamiento del empleo entre las mujeres. El sector femenino ha sido el principal motor de la bajada del paro en este último periodo, registrando un descenso de 118 mujeres desempleadas. Por su parte, el desempleo masculino también ha experimentado una evolución favorable, aunque más moderada, con una reducción de 58 hombres en las listas del paro.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz han valorado de forma muy positiva estos resultados. Las autoridades municipales señalan que estos datos confirman "la fortaleza y el dinamismo de la actividad económica" de la capital pacense. Además, subrayan el "esfuerzo conjunto" entre administraciones, empresas y trabajadores para hacer de Badajoz un entorno competitivo.

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Con esta buena sintonía, el ayuntamiento mantiene una postura de trabajo y asegura que continuarán "impulsando medidas que favorezcan la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo económico de Badajoz". Todo esto tendrá como objetivo que esta tendencia positiva se mantenga durante los próximos meses y permita seguir reduciendo las cifras de desempleo en la ciudad, mejorando el bienestar de los pacenses y fomentando el desarrollo.