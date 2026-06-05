La Junta atribuye a una posible humedad el desprendimiento de lamas en el Palacio de Congresos

La Junta de Extremadura atribuye a una posible humedad el desprendimiento de varias lamas de madera registrado el pasado 29 de mayo en el techo del auditorio del Palacio de Congresos de Badajoz. Así lo ha explicado este jueves el secretario general de Cultura, José Luis Soto, quien asegura que la incidencia ya ha sido reparada y que las instalaciones se encuentran actualmente en perfecto estado.

Según detalla Gil Soto, el incidente afectó a una parte de las lamas de madera que recubren el techo del auditorio, aunque precisa que no llegaron a caerse piezas completas. "Se desprendió una parte de las lamas de madera del techo, de tal manera que dejó un cerco vacío", explica el secretario. Tras detectarse el problema, la empresa pública Gebidexsa, encargada de la gestión del Palacio de Congresos, coordinó una actuación urgente junto a una empresa constructora para inspeccionar la zona afectada. Debido a la altura del auditorio, fue necesario instalar un andamio de grandes dimensiones con el objetivo de revisar el estado del techo y descartar nuevos riesgos de desprendimiento.

Además de las lamas dañadas, los técnicos detectaron otras zonas que presentaban deterioro, aunque sin riesgo inmediato de caída. Aprovechando los trabajos de reparación, también fueron sustituidas estas piezas para garantizar la seguridad de la instalación. El secretario general de Cultura ha indicado que la causa del incidente deberá ser determinada por los técnicos, aunque señala que "puede ser alguna pequeña humedad que con mucho tiempo va afectando a la madera". Los trabajos se realizaron a contrarreloj para garantizar la celebración del concierto 'Candlelight: Tributo a ABBA', previsto para la noche siguiente y que finalmente fue cancelado. Según explica Gil Soto, la instalación del andamio y la revisión de la zona afectada permitieron descartar nuevos riesgos. El secretario general agradece nuevamente la rapidez con la que actuó Gebidexsa, la empresa constructora y el técnico desplazado por la Junta de Extremadura.

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EI secretario general de Cultura insiste en que el Palacio de Congresos funciona con normalidad y descartan que exista un problema estructural en el edificio. "El Palacio de Congresos está muy bien, es una instalación muy grande que funciona estupendamente", afirma Gil Soto, quien califica el desprendimiento como una incidencia puntual dentro del mantenimiento habitual de una infraestructura de estas características.