Detenido un varón en Badajoz al intentar robar con intimidación un estanco en María Auxiliadora

Agentes de la Policía Local de Badajoz detuvieron a un varón de 47 años de edad como presunto autor de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa en el Estanco 10 situado en la avenida María Auxiliadora de la localidad pacense.

Según ha podido conocer este diario, el hombre accedió al establecimiento provisto de un palo y en actitud amenazante.

"Amenazaba con destrozar el estanco"

Aunque desde el establecimiento aseveran que "no se trató de un robo", señalan que el hombre podría no estar en su sano juicio. Cuando entró en el negocio llegó en actitud amenazante e intimidatoria. Según aseveran llevaba consigo un palo que pudo usar para amedrentar a los trabajadores que se encontraban en esos momentos en el interior.

Una de las personas que trabaja en este estanco asevera que el hombre "amenazaba con destrozar" el negocio.

Un cuchillo y una estaca

Ante esta situación de inseguridad pulsaron el botón antiatraco que tienen instalado para alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tras este aviso, fueron los agentes de la Policía Local los primeros en llegar al lugar. Cuando llegaron localizaron en el interior del local a un hombre al que identificaron y sometieron a un cacheo preventivo.

Durante la mencionada intervención los agentes le intervinieron un cuchillo y una estaca. Tras identificarlo, pudieron comprobar que sobre este individuo constaba una reclamación judicial de ámbito nacional.

Ante esta situación y tras ser protagonista de los hechos anteriormente relatados, los efectivos de Policía Local procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa.

Inmediatamente, lo trasladaron a dependencias de la Policía Nacional de Badajoz para que instruyeran las correspondientes diligencias. De la misma manera, el establecimiento comercial puso la demanda por lo ocurrido.

Segundo percance del año

Cabe recordar que este establecimiento ya sufrió un percance al inicio de año. La madrugada del día 4 de enero efectivos de la Policía Local pillaron 'in fraganti' a dos hombres que realizaban un butrón para robar en este mismo estanco. Fueron detectados antes que lograran entrar en el negocio a través del techo de un local contiguo.

Entonces, estos dos individuos fueron puestos a disposición judicial y el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz decretó la libertad con cargos para ellos con la obligación de comparecer cada 1 y 15 de mes hasta que se celebrase el juicio que se desconoce si se ha señalado ya por un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público en horario no comercial en grado de tentativa.